La postura de Alberto Weretilneck sobre el acuerdo Neuquén-YPF por el GNL

El gobernador de Río Negro se refirió al proyecto de ley que se tratará en la Legislatura y que despertó el rechazo de la oposición. Su visión y cómo afectará a la economía rionegrina.

Mientras la Legislatura de Neuquén se prepara para debatir en el recinto el proyecto de ley de GNL que impulsa el Poder Ejecutivo junto a la petrolera estatal YPF , se multiplican las voces a favor y en contra de la medida. Este viernes, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, sumó su respaldo al acuerdo y aclaró que, de aprobarse, los resultados se verán tambien en la actividad exportadora rionegrina.

Durante una jornada de trabajo del programa de Desarrollo de Proveedores de Vaca Muerta organizado por CFI, el gobernador rionegrino se refirió a la necesidad de defender los intereses locales sin dejar de lado el interés nacional.

Consideró que en este sentido apunta el acuerdo de GNL, que contempla un esquema de regalías diferenciadas, un bono de infraestructura y estabilidad fiscal por 30 años para las inversiones vinculadas al desarrollo del Gas Natural Licuado.

“Se está viendo ahora con el acuerdo con YPF del GNL. Nos sacamos el sombrero por lo que ha logrado y cómo ha defendido los intereses de la provincia, pero sin perder el interés general”, aseguró sobre el acuerdo, que obtuvo despacho en comisiones y será debatido la próxima semana en la Legislatura del Neuquén.

“Lo que hoy se está demostrando desde los gobiernos es que, más allá de los intereses locales y sectoriales, apostamos al interés general: que el país pueda exportar la riqueza que tenemos en nuestro suelo, y esto es lo que estamos llevando adelante”, señaló.

Weretilneck afirmó que es necesario potenciar el desarrollo del upstream para llenar los ductos que ya tienen un importante grado de avance y que convertirán a Río Negro en "el mayor hub exportador de América Latina" hacia 2028.

Figueroa Weretilneck

Durante su presentación, explicó que se encuentra con un grado de ejecución del 70% el proyecto de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que es la terminal exportadora de petróleo en Punta Colorada. Detalló que el ducto está terminado hace unos siete meses, la planta concentradora de Allen tiene un avance del 70% y ya se construyeron los primeros tres tanques -sobre un total de seis- en Punta Colorada. “El objetivo es que durante el primer cuatrimestre del año que viene estemos exportando”, expresó.

Garantizar la exportación depende en gran medida del trabajo mancomunado con Neuquén, que busca garantizar las inversiones a través de su decisión de sumarse al RIGI o con acuerdos como el que busca firmar con YPF si obtiene el apoyo de los diputados.

El mandatario rionegrino consideró que Figueroa “ha elevado a la Legislatura este fantástico acuerdo con YPF”. “Es apasionante lo que has logrado”, le dijo y consideró que “ya a partir del próximo año empezaremos a ver los resultados de este proyecto”, ya que se espera que el incremento de producción y la posibilidad de exportar derramen también en la economía rionegrina.

“Si no construimos las herramientas que son necesarias para generar desarrollo con la infraestructura en la cabeza, no vamos a poder llegar a la provincia que queremos y no vamos a poder abastecer ni el GNL ni el petróleo de exportación”, afirmó, a su turno, el gobernador Rolando Figueroa.

Jornada de tranajo- Herramientas financieras- Vaca Muerta (4) Maria Isabel Sanchez

“Cada una de las decisiones que tomamos hoy son las que van a impactar en el futuro”, afirmó Figueroa y destacó que desde el gobierno neuquino “mandamos una Ley de GNL a la Legislatura para que sea aprobada la semana que viene, porque nos va a permitir llenar los ductos”. “Si no llenamos los ductos a valores competitivos para poder salir al mundo, no vamos a poder vender la producción”, enfatizó.

El convenio busca poner en marcha el primer gran proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) de Vaca Muerta, pensado para exportación. Para eso, YPF tituliza cinco nuevas concesiones de explotación no convencional de hidrocarburos: Meseta Buena Esperanza I y II, Las Tacanas I y II, y Aguada Villanueva Norte.

Voces a favor y en contra

En el debate de comisión, la oposición pidió explicaciones que el oficialismo no terminó de dar. El diputado Darío Martínez (UxP) advirtió que “estamos a punto de comprometer los ingresos de los neuquinos por los próximos 30 años” y recordó que las áreas en cuestión habían sido concesionadas recientemente con una alícuota del 12%.

Andres Blanco FIT (2)

Por su parte, el legislador del PTS-FIT-U, Andrés Blanco, calificó el tratamiento como “mega exprés” y lo definió directamente como “una renuncia a la soberanía”.

Los gremios estatales —ATE, ATEN, Sejun y Adunc— plantearon los mismos cuestionamientos con un argumento adicional: la contradicción entre resignar ingresos fiscales y discutir salarios del sector público en los próximos días.

Quintriqueo aclaró que el sindicato no se opone al proyecto GNL en sí mismo, sino a las condiciones en las que fue acordado. “Nosotros estamos de acuerdo con el GNL, queremos dejar de manifiesto eso. En lo que no estamos de acuerdo es en la entrega que se está haciendo hoy de los recursos de la provincia”, dijo.

ATE - ATEN - DEJUN -LEGISLATURA - GNL (3) Los gremios estatales se congregaron en la Legislatura para plantear por el acuerdo del GNL en Neuquén. Claudio Espinoza

En tanto, el diputado Ernesto Novoa (Comunidad) -presidente de la comisión A- resaltó que el acuerdo se puede llevar adelante por las condiciones de estabilidad política, jurídica y económica que ofrece la provincia. Dijo que la inversión rondará los 25 mil millones de dólares y lo calificó como “un proyecto viable que le va a hacer muy bien a Neuquén”.

Por su parte, el diputado Damián Canuto (PRO-NCN), presidente de la comisión J, sostuvo que la iniciativa debe analizarse en el marco de un régimen de promoción destinado a generar inversiones, actividad económica y divisas para la provincia y el país. “La premisa es la generación de divisas que beneficiarán a Neuquén principalmente, pero también al país”, afirmó.

Gustavo Medele en Legislatura.

El diputado Francisco Lepore (Avanzar) destacó el carácter estratégico del proyecto y sostuvo que se trata del primer desarrollo de GNL en la provincia. “Es un acuerdo fundacional que nos va a permitir subir la producción de gas en más de un 50%. Va a apalancar el trabajo y las PyMES”, dijo.

Otra de las voces que respaldaron el proyecto fue la del intendente de Zapala, Carlos Koopmann, que recordó la importancia que tuvo otro acuerdo de la provincia con YPF, en 2013, y que terminó por convertir a Neuquén en "el faro energético del país". "En 2013 eran muy pocos los que creían y eran muchos los detractores", señaló.

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“Fue justamente la seguridad jurídica que históricamente ofreció nuestra provincia, la que permitió que Vaca Muerta siguiera adelante, a pesar de los cambios de gobiernos nacionales y también el provincial”.