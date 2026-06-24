Así fue la brutal "encerrona" donde murió un nene de 12 años que volvía de Argentina: hay cuatro detenidos

La familia fue emboscada por varios delincuentes. Los estremecedores detalles del violento ataque que terminó con la vida del menor.

Un nene fue arrastrado por un auto robado durante kilómetros y murió.

Una familia sufrió el violento robo de su auto en la localidad de San Bernardo en Santiago de Chile . Producto del brutal episodio, un chico de 12 años murió al quedar enganchado en el cinturón y ser arrastrado por los delincuentes durante tres kilómetros hasta asesinarlo.

El menor estaba junto a su padre argentino y una tía, y según indicaron las autoridades, regresaban de pasar el fin de semana largo en Mendoza , donde habían viajado para celebrar el Día del Padre .

El ataque ocurrió alrededor de la una de la madrugada, cuando un grupo de entre cuatro y cinco personas a bordo de un auto, interceptaron al vehículo en el que viajaba la familia y los amenazaron con armas blancas, obligándolos a bajarse del vehículo.

Sin embargo, el menor quedó enganchado con el cinturón de seguridad al intentar bajarse y fue arrastrado por los delincuentes, que huyeron a gran velocidad durante unas 30 cuadras, donde se subieron a otro vehículo.

Por el hecho lograron detener a tres personas de 17, 18 y 21 años, informó el fiscal jefe de Análisis Criminal Occidente, Leonardo Tapia a medios locales. En las últimas horas, un adolescente de 17 años fue entregado por su padre a la Comisaría de San Bernardo y estaría directamente vinculado con el trágico homicidio.

Niño de 12 años muerto chile

El fiscal Tapia, además, precisó que a través de los sistemas de análisis criminal con apoyo de Carabineros, se identificó una serie de delitos cometidos por estos sujetos, que suman cinco ilícitos en total.

Una "encerrona" mortal que terminó con la vida del chico de 12 años

Según informaron, todo ocurrió cuando el grupo familiar se desorientó en el trayecto y terminó siendo abordado por los asaltantes en un semáforo.

Desde la Fiscalía chilena revelaron que algunos de los tres aprehendidos el martes ya tienen antecedentes de robo con intimidación vinculados a robos en servicentros y encerronas. De hecho, el menor de edad tiene cuatro ingresos al “programa 24 Horas” por delitos de encerronas.

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El fiscal Juan Carlos Hidalgo, de la Fiscalía Metropolitana Occidente, explicó ante los medios que "probablemente, el niño quiso liberarse o bajar del vehículo, quedando enredado en el cinturón de seguridad, por lo que fue arrastrado por varios kilómetros".

El cuerpo de la víctima fue encontrado sin vida sobre el asfalto poco después, mientras que el auto robado apareció abandonado en otra zona del municipio.

"Estos asesinos no merecen ninguna clemencia"

Mientras la conmoción crecía en todo Chile, comenzaron a difundirse registros de cámaras de vigilancia que permitieron reconstruir parte de la secuencia delictiva. Las imágenes se transformaron en una pieza clave para los investigadores, quienes determinar un "tour delictivo" previo a la muerte del menor de edad.

"Estos asesinos no merecen ninguna clemencia. La investigación avanza y todo el sistema de seguridad está coordinado para encontrarlos, detenerlos y llevarlos ante la justicia. A la familia, todo nuestro apoyo. A este niño le debemos mucho más que condolencias: le debemos justicia", expresó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, a través de X.

Según la investigación que llevan la Fiscalía Occidente y el OS9 de Carabineros, los cuatro detenidos primero robaron violentamente un auto, en un servicentro Shell de San Bernardo. Los sujetos abordaron a una persona que cargaba combustible, la intimidaron con armas blancas, la agredieron y le sustrajeron su vehículo y especies personales como joyas.

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Luego, la banda intimidó con la misma modalidad a un transeúnte que caminaba por el sector. Este hombre resultó ser un funcionario de Carabineros que se encontraba de franco. En aquel momento, lo agredieron verbal y físicamente hasta causarle una fractura en un brazo, además de sustraerle sus especies personales.

Tras este segundo ilícito, los sujetos continuaron con sus recorridos por la comuna hasta llegar al vehículo donde viajaban el niño, su padre y su tía.