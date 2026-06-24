Encontraron muerta a una niñera de 19 años: cómo fueron los últimos momentos antes de desaparecer

Las últimas imágenes de la joven fueron captadas por una cámara de seguridad. Tras las sospechas por su actitud, detuvieron a un hombre.

Tras de dos días de una intensa búsqueda que involucró a familiares, vecinos y fuerzas de seguridad, este miércoles por la madrugada hallaron el cuerpo de Guadalupe Ramos , y se investiga un posible femicidio . Por el caso detuvieron a un joven, señalado como el principal sospechoso.

La joven tenía 19 años y había desaparecido el domingo 21 de junio en la ciudad de Orán, Salta. Según relató su familia, salió para acompañar hasta su casa a un nene que cuidaba -ya que trabajaba de niñera - pero nunca regresó.

Desde ese momento empezó una búsqueda desesperada impulsada por su círculo más cercano, que difundió fotos y pedidos de ayuda a través de las redes sociales . Los registros de las cámaras de seguridad fueron otra pieza clave en la búsqueda.

Muerte. Femicidio. Salta (1)

Según las primeras informaciones que publicaron en la prensa local, el cuerpo de Guadalupe fue encontrado en una casa del barrio Aeroparque vinculado a su entorno familiar, aunque las autoridades aún trabajan para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

El hallazgo del cuerpo tras dos días de intensa búsqueda: hay un detenido

Apenas se produjo el hallazgo del cuerpo de Guadalupe, la policía avanzó con la detención de un joven que habría mantenido una relación sentimental con la víctima.

Los investigadores lo consideran el principal sospechoso y uno de los elementos que despertó sospechas, fue su actitud durante los días de búsqueda.

La familia de Guadalupe expuso que trataron de comunicarse con él para obtener información que ayudara a encontrarla, pero nunca lograron contactarlo. Horas más tarde, el joven fue localizado y detenido por los investigadores.

Además, según indicaron allegados a la joven, el sospechoso fue encontrado bajo los efectos de estupefacientes. También trascendieron publicaciones realizadas en sus redes sociales que ahora son analizadas por la Justicia para determinar si tienen relación con el caso.

Muerte. Femicidio. Salta Guadalupe Ramos había desaparecido el domingo en Orán, Salta.

En medio del dolor y la conmoción, la familia de Guadalupe espera respuestas. Su hermana, Noelia Ramos, fue una de las principales impulsoras de la búsqueda y durante los últimos días encabezó los pedidos de ayuda para intentar encontrarla.

Aunque el desenlace no fue el esperado, compartió en su perfil de Facebook un mensaje de agradecimiento para todos los que la acompañaron durante las horas de angustia e incertidumbre.

“Encontré a mi hermana. Gracias por compartir y por sus mensajes. Guadalupe está en casa, la voy a poder ver por última vez. Me voy a poder despedir. Gracias en serio por todo. Te amo, gorda”, escribió Noelia.

Investigan en Salta la muerte de un nene de dos años

La Justicia de Salta investiga la muerte de Thiago Altamirano, un nene de tan solo 2 años. En las últimas horas se confirmó la detención de su madre y su padrastro. Mientras se esperan los resultados preliminares de la autopsia para determinar las causas del deceso, los abuelos paternos aseguraron que desde 2025 venían denunciando episodios de maltrato contra el pequeño.

La muerte del pequeño, registrada en las últimas horas en la zona sudeste de la ciudad de Salta, es investigada por el fiscal Daniel Espilocín, titular de la Fiscalía Penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas.

Muerte. Nene, Salta Investigan la muerte de Thiago Altamirano, el nene de dos años que murió en Salta.

De acuerdo con la información incorporada al expediente y difundida por la Agencia Noticias Argentinas, el niño fue trasladado inicialmente por su madre al hospital Papa Francisco. Debido a la gravedad de su estado, los médicos dispusieron su derivación al hospital Materno Infantil, donde ingresó sin vida.

Ante el reporte de lo sucedido, desde la Fiscalía se dispuso la intervención de personal del Cuerpo de Investigaciones Fiscales para realizar las tareas de rigor en la vivienda, así como el traslado del cuerpo del menor al Servicio de Tanatología Forense del CIF para realizar la autopsia.

Mientras aguardan al resultado de la necropsia, el fiscal solicitó la detención preventiva de la madre del menor y su pareja.

Marta, la abuela del pequeño, en diálogo con medios locales, explicó que: “Pasó lo que no queríamos que pasara. Mi nieto de dos años falleció a manos de la madre y la pareja de ella, a golpes”, manifestó.