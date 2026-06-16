El general salteño fue clave en la gesta libertadora al contener el avance realista mientras San Martín cruzaba los Andes. Fue el primer gobernador elegido por voto popular.

Güemes: por qué San Martín no hubiera cruzado los Andes sin él

Martín Miguel de Güemes es uno de los próceres menos reconocidos de la Independencia argentina, pese a su rol fundamental en la gesta libertadora. Según explicó en el streaming LM Neuquén En Vivo la profesora de historia Barbie López , egresada de la Universidad Nacional del Comahue, el general salteño protegió la frontera norte mientras San Martín avanzaba hacia Chile y Perú, evitando que las fuerzas patriotas fueran atacadas por dos flancos simultáneamente.

Nacido en Salta el 8 de febrero de 1785, Güemes participó desde joven en las invasiones inglesas de 1806 y 1807, sumándose luego a la causa revolucionaria de 1810. Su principal aporte fue la creación de la guerra gaucha y el ejército de Los Infernales , nombre que hacía referencia al poncho rojo que usaban sus soldados.

"Si pensamos geográficamente, tenemos un San Martín yendo hacia la frontera y lo que Güemes evitó es que no sea atacado por dos flancos. Los realistas venían desde el norte, los paraba Güemes, y San Martín se encargaba de luchar con los de Chile", detalló López.

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Esta estrategia militar resultó clave para el éxito del cruce de los Andes y la campaña libertadora continental. Pero más allá de su rol militar, Güemes tuvo una importante dimensión política que suele ser ignorada. Fue gobernador de Salta y se convirtió en el primer mandatario provincial elegido por el pueblo sin intervención de Buenos Aires, en pleno auge del centralismo porteño.

"En ese momento teníamos las Provincias Unidas del Río de la Plata, eran 13 provincias, y Buenos Aires con su centralismo porteño decía 'a tal provincia le vamos a poner tal gobernador'. Güemes logró ser elegido por su propio pueblo", señaló la docente.

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El Pacto de Cerrillos y el rol de Macacha Güemes

La resistencia del Directorio porteño a la autonomía salteña fue un conflicto permanente. En ese contexto, resultó fundamental el Pacto de Cerrillos de 1816, negociado por María Magdalena Dámasa Güemes de Tejada, conocida como Macacha Güemes, hermana del general.

"Muchos historiadores la destacan como la ministra sin cargo del gobierno de Güemes o de la guerra gaucha", explicó López. El pacto fue un acuerdo con José Rondeau, quien luego sería director de las Provincias Unidas, mediante el cual el gobierno central reconoció la legitimidad de Güemes en Salta.

"Se llegó al acuerdo de que tenía demasiada legitimidad en Salta como para decir 'no, pongo yo un gobernador'", detalló la profesora. Este reconocimiento formal permitió que Güemes mantuviera el control de la frontera norte sin interferencias políticas de Buenos Aires, garantizando la protección del flanco norte de las fuerzas patriotas.

La figura de Macacha Güemes, invisibilizada durante décadas por la historiografía tradicional, fue esencial en las negociaciones políticas que sostuvieron la estrategia militar de su hermano.

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El feriado en honor a Güemes, establecido en conmemoración de su muerte el 17 de junio de 1821, es uno de los más recientes incorporados al calendario oficial. Sin embargo, tiene la particularidad de ser trasladable, a diferencia de los feriados dedicados a San Martín o Belgrano.

Esta flexibilidad ha generado debate sobre el reconocimiento histórico que recibe este prócer federal, cuyo aporte fue esencial para consolidar la Independencia argentina desde una perspectiva que excede el centralismo porteño.

"Es fundamental su existencia en la independencia argentina", concluyó López, reivindicando la necesidad de recuperar su figura en la memoria colectiva nacional.