El accidente ocurrió en un muy visitado paraje rural cordillerano. La víctima, de 26 años, murió en el acto por un aplastamiento en el tórax.

Muerte en un centro turístico de la Patagonia: cortaba leña con una motosierra y el árbol se le vino encima.

Un joven murió aplastado por un árbol mientras cortaba leña con una motosierra en Mallin Ahogado, un paraje rural cercano a El Bolsón , una zona conocida por sus senderos de montaña, chacras y refugios que atraen a muchos visitantes .

El accidente en esa conocida zona turística cordillerana de Río Negro se produjo el lunes 22 de junio de 2026 , minutos antes de las 18, pero trascendió en las últimas horas, luego de que se cnocieron las conclusiones de las pericias realizadas al cuerpo.

Los investigadores descartaron que hayan intervenido terceros y confirmaron que se trató de un incidente inesperado, que sorprendió al joven trabajador de apenas 26 años.

Cómo fue el accidente

El hecho ocurrió el paraje ubicado poco más de kilómetros al norte de El Bolsón. Según informó ADNSur, se trató de un fatal accidente ocurrido mientras la víctima realizaba tareas de extracción de leña en la zona de Costa del Azul.

El joven manipulaba la motosierra cuando el pesado ejemplar perdió estabilidad y cedió.

"El hecho fue que el señor estaba cortando los árboles y en un momento se produce el accidente de que se le cae el árbol encima y él queda atrapado ahí abajo", revelaron fuentes oficiales al medio chubutense.

La causa de muerte en El Bolsón

Las pericias forenses practicadas en el lugar despejaron las dudas sobre la mecánica del impacto.

El tronco no golpeó la cabeza de la víctima sino directamente la zona del tórax, lo que provocó un aplastamiento severo que desencadenó un paro cardíaco irreversible.

El médico que acudió al paraje "constató la muerte y firmó el certificado con esa causa", según las fuentes consultadas por el medio chubutense.

Mallin Ahogado - El Bolsón - Río Negro El circuito rural de Mallín Ahogado está unos 15 kilómetros al norte de El Bolsón, en Río Negro.

Los profesionales de la salud que llegaron al lugar confirmaron que el deceso se había producido de forma instantánea.

El hallazgo y el operativo de emergencia

La pareja del joven y un vecino de la zona fueron quienes se toparon con la dramática escena y dieron aviso urgente a los servicios de emergencia.

A través de un llamado al 911 se activó un amplio operativo que incluyó la participación de la Policía de Río Negro, el Gabinete de Criminalística, los Bomberos Voluntarios de El Bolsón y el Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF).

Una unidad del hospital local fue la primera en llegar al paraje, pero los profesionales confirmaron que el muchacho ya no tenía signos vitales.

Tras la constatación del fallecimiento, intervino la Fiscalía, que ordenó las primeras diligencias para determinar las circunstancias del hecho.

Sin indicios de criminalidad

Los peritos de Criminalística focalizaron su trabajo en la revisión de la motosierra y en el rastrillaje del terreno para descartar de forma definitiva la participación de terceras personas.

Con respecto a la víctima, los investigadores pudieron determinar que se tratyabna de un ciudadano común, sin conflictos personales ni enemigos que pudieran inclinar la hipótesis hacia un hecho doloso.

Por otra parte, la familia del fallecido aportó su testimonio en la sede policial y fue notificada de que el legajo quedaba enmarcado en los protocolos de un accidente forestal.

Según se explicó, las autoridades optaron por mantener la identidad de la víctima en estricta reserva para resguardar el duelo de su entorno más íntimo.

Tragedia en un lugar mágico

El paraje Mallín Ahogado está en el departamento de Bariloche y ofrece un circuito turístico que abarca un recorrido circular de unos 25 kilómetros, en gran parte pavimentado.

Allí, se combina la vida de campo patagónica con una geografía de montañas, bosques nativos, ríos y cascadas.

La zona es un reconocido polo productivo donde se cultivan los mejores lúpulos de Argentina, además de frutas finas y quesos artesanales.

Cascada de Mallin Ahogado - El Bolsón Las cascadas, uno de los muchos atractivos de Mallín Ahogado, en El Bolsón.

Entre sus atractivos naturales se destacan la Cascada de Mallín Ahogado, una caída de más de 20 metros formada por el arroyo del Medio, y la Cascada Escondida, un salto de 30 metros dentro de la Reserva Forestal Loma del Medio-Río Azul.

El paraje también alberga el Museo de Piedras Patagónicas, un complejo declarado de Interés Turístico Municipal que expone fósiles, minerales y restos geológicos de la región.

El paraje es además la puerta de acceso a dos de los puntos más visitados de la comarca andina: la Chacra de Wharton, punto de inicio para la red de refugios de montaña que incluye el Cajón del Azul, y el camino de ascenso al Cerro Perito Moreno, el centro de esquí más importante de la zona.

Para quienes son del lugar, en tanto, la actividad en el bosque destinada a la producción y comercialización de leña es una fuente de sustento muy difundida.