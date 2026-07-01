Investigan a Manuel Adorni por gastar $139 millones con tarjetas de crédito en dos años

Los investigadores analizaron los resúmenes y concluyeron que el monto gastado supera los ingresos declarados. Los detalles sobre los gastos.

Los millonarios gastos de Manuel Adorni no se corresponden con el sueldo que percibía como funcionario público.

La investigación sobre el patrimonio del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni detectó un gasto millonario que realizó durante menos dos de dos años. Esto se da en el marco de las sospechas de enriquecimiento ilícito.

Ahora, la Justicia espera un peritaje oficial que permita establecer con precisión el alcance de esos movimientos y su relación con los ingresos declarados.

La documentación forma parte de las pruebas reunidas en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputado al exfuncionario y que se encuentra delegada en la Fiscalía Federal a cargo de Gerardo Pollicita .

Según informaron, entre diciembre de 2023 y marzo del 2026, Adorni gastó un total de $139 millones en consumos con tarjetas de crédito.

Los millonarios gastos de Manuel Adorni

Los investigadores tienen los resúmenes bancarios de los gastos con las tarjetas y, en base a ellos realizaron una cuenta propia que arrojó el nivel de gasto por $139 millones de pesos en consumos, mientras era funcionario público, primero como vocero y luego como jefe de Gabinete.

Además es investigado por haber usado plásticos de sus empleados para compras de elementos de videojuegos, según ya declaró una de ellas como testigo en los tribunales federales de Retiro. El entonces funcionario devolvía el importe en efectivo.

Dólares. Tarjetas de crédito.jpg

La sumatoria de consumos de Adorni con tarjetas de crédito superaría el promedio del salario que percibió en la función pública, según estimaron las fuentes del caso.

A esto se agregan los gastos en efectivo revelados por otros testigos, como fue el caso del contratista Matías Tabar en relación a los 245 mil dólares gastados en efectivo en la refacción de su casa en el barrio privado Indio Cua.

De cuánto era el sueldo de Manuel Adorni

Adorni percibió un salario de $3,5 millones por mes hasta fines de 2025 y luego aumentó a $7,6 millones. La Justicia accedió a toda la información tras el levantamiento del secreto bancario al entonces funcionario. Se trata de datos preliminares a la espera de un amplio trabajo que se encomendó a la DAFI, un organismo especializado en informes patrimoniales.

Una vez que se reciba el resultado y en caso de considerarlo la fiscalía pedirá que se intime a Adorni a presentar una justificación patrimonial. Si esto no convence, se avanzará en un planteo para que se cite a declaración indagatoria al ex jefe de Gabinete, algo que tiene que decidir el juez del caso, Ariel Lijo.

Cajeros automáticos Para concretar el robo, la hija le mentía a su madre que la pensión había sido suspendida por el Gobierno.

Además de los consumos con tarjeta se analizan otros gastos pagados con tarjetas de crédito de al menos dos empleados públicos subordinados de Adorni. También compras como camas y blanquería facturadas en unos 8 millones de pesos a nombre de otra funcionaria y abonadas en efectivo.

A esto se suma el pago en dólares de refacciones a propiedades y viajes también saldados en efectivo desde la llegada a la función pública de Adorni en 2023.

casa adorni indio cua

El estudio pericial que terminará de sellar la suerte del ex funcionario abarcará todas las pruebas que se fueron incorporando, desde el inicio de la investigación en cuanto a los gastos y el cruce con ingresos acreditados. Se hará sobre Adorni y también en relación a su grupo familiar.

Además, el fiscal pidió ya un informe técnico sobre la cotización del Bitcoin en los últimos 13 años para determinar si es posible que Adorni haya ganado USD 300 mil con una inversión que mantuvo “en negro” hasta ahora, como dijo en una entrevista periodística.