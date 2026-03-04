Cambios en los cajeros automáticos para marzo 2026: cuánto dinero en efectivo se puede retirar ahora
Según cada institución bancaria, a través de los cajeros automáticos se podrá retirar determinado monto de dinero en efectivo en marzo de 2026. ¿Cuáles son los límites?
Los topes diarios para retirar dinero en efectivo en los cajeros automáticos se actualizan de manera continua y varían según la entidad bancaria. Desde marzo 2026, los límites cambiaron por lo cual es fundamental conocer cuánto se puede sacar por día y los nuevos montos vigentes, según cada entidad.
Límites de extracción de dinero en efectivo en cajeros automáticos en marzo 2026
Los límites de extracción de dinero en efectivo varía según cada banco. A continuación, te contamos cuáles son las disposiciones de algunas de las instituciones bancarias más destacadas:
- Banco Provincia: con Cuenta DNI, el tope máximo es de $400.000 por día. Con tarjeta de débito, el límite es de $170.000 por extracción y el tope diario depende de lo que cada persona tenga habilitado, con un máximo de $800.000.
- Banco Nación: el límite de extracción diario en cajeros automáticos del banco es de $1.000.000.
- Banco Ciudad: esta institución bancaria permite un límite de extracción de hasta $800.000 para clientes del banco, pero este se puede aumentar a $1.200.000 desde el home banking. En cajeros de otros bancos o de la Red Banelco, el monto máximo es de $60.000.
- ICBC: el tope diario para clientes es de $400.000 en cajeros automáticos y $800.000 en terminales de autoservicio. Para los clientes exclusive, el límite es de $550.000 en cajeros automáticos y $1.100.000 en autoservicio.
- Banco Macro: el límite de extracción es de hasta $1.000.000 diarios. Sin tarjeta, se pueden retirar hasta $300.000 por día en cajeros propios mediante órdenes de hasta $60.000. En cajeros de otras entidades (Red Banelco y Red Link), el tope es de $60.000 diarios.
- Banco Galicia: los clientes pueden retirar hasta $4.400.000 por día sumando extracciones en autoservicios y cajeros automáticos. Con tarjeta de débito, el límite es de hasta $4.000.000 diarios en autoservicios y hasta $400.000 por día en cajeros propios. Desde la App Galicia, escaneando el QR en la terminal, se pueden extraer hasta $1.000.000 sin tarjeta. Además, en cajeros del Galicia se puede retirar hasta $250.000 mediante un código generado desde Online Banking o la app, incluso para que otra persona realice la extracción. En cajeros de la Red Banelco y Red Link de otros bancos, el límite es de $60.000 por día.
- BBVA: el límite máximo de extracción con tarjeta de débito es de hasta $2.000.000 diarios en cajeros automáticos y terminales de autoservicio. Este tope puede combinarse con retiros de hasta $800.000 en cajeros y hasta $1.200.000 sin tarjeta en terminales autoservicio mediante biometría. Los límites pueden modificarse desde la App BBVA o la Banca Online.
- Banco Santander: extracciones diarias con tarjeta de débito de hasta $900.000 si tenés SuperCuenta, SuperCuenta3, Infinity o Infinity Gold. Para las cuentas Platinum y Black el límite es $1.700.000 y para clientes Pymes es de $3.600.000 diarios. En caso del retiro con la opción sin tarjeta, el límite es $300.000. Santander también permite ampliar de manera temporal el límite a través del home banking o la app.
¿Es posible retirar dinero en efectivo del cajero automático sin utilizar una tarjeta?
En ciertos bancos, no es obligatorio tener la tarjeta de débito para retirar efectivo en los cajeros automáticos. Ofrecen la opción de generar una orden de extracción desde la app o el home banking, que permite sacar plata en el cajero solo con un código o al escanear un QR.
