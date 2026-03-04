País La Mañana cajeros automáticos Cambios en los cajeros automáticos para marzo 2026: cuánto dinero en efectivo se puede retirar ahora

Los topes diarios para retirar dinero en efectivo en los cajeros automáticos se actualizan de manera continua y varían según la entidad bancaria. Desde marzo 2026, los límites cambiaron por lo cual es fundamental conocer cuánto se puede sacar por día y los nuevos montos vigentes, según cada entidad.

Cajeros automáticos Según cada institución bancaria, se podrá extraer hasta un cierto límite de dinero en efectivo desde marzo de 2026. Límites de extracción de dinero en efectivo en cajeros automáticos en marzo 2026 Los límites de extracción de dinero en efectivo varía según cada banco. A continuación, te contamos cuáles son las disposiciones de algunas de las instituciones bancarias más destacadas: