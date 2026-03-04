Las empleadas domésticas dedicadas al cuidado de personas recibirán un nuevo aumento porcentual, además de un bono no remunerativo.

Esto es lo que cobra una niñera por hora en marzo 2026: nuevo aumento de sueldo

Las empleadas domésticas de todo el país recibirán un nuevo aumento salarial en marzo 2026 . Esto abarca a todas las categorías, incluyendo a quienes se dediquen a tareas de niñera , que verán actualizadas sus remuneraciones por hora de trabajo cumplido. Los incrementos contemplan tanto una suba porcentual como una suma fija no remunerativa que varía según la carga horaria semanal.

Según el nuevo acuerdo salarial alcanzado en la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares ( CNTCP ), en el tercer mes del año recibirán un aumento de 1,5% a calcular sobre los ingresos de febrero . A esto se le debe sumar el bono extra que, dependiendo de las horas trabajadas a la semana, puede alcanzar hasta un máximo de $20.000.

Dentro del régimen de la Ley 26.844 que regula a las empleadas domésticas, las niñeras forman parte de la cuarta categoría , que comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores.

Niñeras (1).jpg Las niñeras cobrarán en marzo un aumento porcentual y un bono no remunerativo.

Para el tercer mes del año, estos serán sus ingresos por hora y por mes, y si son con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quien trabaja y reside en el mismo domicilio del empleador-:

Con retiro: $3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Sin retiro: $4.012,14 por hora y $505.578,34 por mes

Junto al salario básico, las niñeras también pueden percibir adicionales, como la antigüedad –que equivale al 1% del sueldo mensual por cada año cumplido- o el 30% extra por zona desfavorable si cumplen funciones en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y el Partido de Patagones (Provincia de Buenos Aires). La CNTCP se comprometió a reunirse en abril para discutir el pago del 50% del viático en forma obligatoria, además de negociar futuros incrementos.

Cómo calcular el bono extraordinario para las niñeras

Al igual que las demás categorías, las trabajadoras domésticas dedicadas al cuidado de personas también recibirán en marzo una suma fija extraordinaria de hasta $20.000. La cifra dependerá de las horas trabajadas para un mismo empleador. Según la carga horaria, se calculará de la siguiente forma:

Hasta 12 horas semanales: $8.000

Entre 12 y 16 horas semanales: $11.500

Más de 16 horas semanales: $20.000

Salario cuánto cobra una niñera por hora 1200x678.png El bono extraordinario alcanza a todas las categorías de las empleadas domésticas.

Los salarios por hora y por mes de todas las empleadas domésticas en marzo 2026

Con la última cuota del aumento bimestral anunciado en febrero, estos serán los ingresos de las demás categorías de empleadas domésticas en marzo 2026 (a cobrar en abril):

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $ 4.013,30 por hora y $500.649,26 por mes

Sin retiro: $ 4.382,63 por hora y $556.024,76 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $3.807,87 por hora y $466.154,67 por mes

Sin retiro: $4.161,54 por hora y $517.277,03 por mes

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$3.599,86 por hora y $455.160,14 por mes

Quinta categoría - personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.