Sueldo de empleada doméstica por 8 horas diarias en marzo de 2026: cuánto cobran

Según el último acuerdo paritario que nuclea a las trabajadoras del sector, este es el sueldo de una empleada doméstica por 8 horas diarias en marzo de 2026 .

Recientemente, la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) -organismo que, entre otras funciones, analiza la evolución de las remuneraciones para los trabajadores de Casas Particulares - alcanzó un nuevo acuerdo paritario con flamantes escalas salariales para las trabajadoras . En marzo de 2026 , ¿cuál es el sueldo de una empleada doméstica por 8 horas diarias?

El nuevo acuerdo paritario para las trabajadoras del sector incluye un incremento salarial del 3% en dos tramos, acompañado de sumas no remunerativas -que varían según la cantidad de horas semanales trabajadas-. El aumento se aplica en dos tramos: 1,5% en febrero y 1,5% en marzo de 2026 .

En marzo de 2026 , el sueldo mensual mínimo de una empleada doméstica que trabaja 8 horas diarias oscila entre $404.702,97. -con retiro- y $448.433,64 -sin retiro-.

Los salarios mínimos de las empleadas domésticas están incluidos en la quinta categoría del Convenio Colectivo que nuclea a las trabajadoras del sector. En esta categoría, el denominado personal para tareas generales es el que efectúa prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

El salario por hora de las empleadas domésticas agrupadas en esta categoría es el siguiente:

Con retiro

Hora $3298,88.

Mensual: $404.702,97.

Sin retiro

Hora: $3546,66.

Mensual: $448.433,64.

En el Convenio Colectivo se indica que para aquellos trabajadores y trabajadoras comprendidos en el Régimen establecido por la Ley N° 26.844, que trabajen 24 o más horas semanales para un mismo empleador, será liquidado considerando el importe establecido para la modalidad retributiva mensual, en forma proporcional a la cantidad de horas efectivamente trabajadas. Respecto de quienes trabajen para un mismo empleador menos de 24 horas semanales, el salario se liquidará de acuerdo a la modalidad retributiva por hora.

En relación al bono o suma no remunerativa mencionados más arriba, cabe consignar que aquellos trabajadoras que cumplen menos de 12 horas semanales accederán a un pago de 8.000 pesos. Para quienes trabajan entre 12 y 16 horas, la suma asciende a 11.500 pesos. En tanto, quienes superan las 16 horas semanales recibirán $20.000 adicionales. Este sistema de montos no remunerativos se aplicará durante ambos meses.

Cuál es la escala salarial de las empleadas domésticas en marzo de 2026

En marzo de 2026, las empleadas domésticas perciben los siguientes salarios, que varían de acuerdo a la tarea que llevan a cabo:

PRIMERA CATEGORIA: SUPERVISOR/A, Coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro

Hora: $3953,99.

Mensual: $493.250,51.

Sin retiro

Hora: $4317,76.

Mensual: $547.807,65.

SEGUNDA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS ESPECÍFICAS, Cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro

Hora: $3751,59.

Mensual: $459.265,69.

Sin retiro

Hora: $4100,04.

Mensual: $509.632,55.

TERCERA CATEGORIA: CASEROS, Personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo.

Hora: $3546,66.

Mensual: $448.433,64.

Cuánto cobra una empleada doméstica por hora desde abril 2024 escala salarial 1200x678.png En marzo de 2026, el sueldo mensual mínimo de una empleada doméstica que trabaja 8 horas diarias oscila entre $404.702,97. -con retiro- y $448.433,64 -sin retiro-.

CUARTA CATEGORIA: ASISTENCIA Y CUIDADO DE PERSONAS, Comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro

Hora: $3546,66.

Mensual: $448.433,64.

Sin retiro

Hora: $3952,85.

Mensual: $498.106,74.

QUINTA CATEGORIA: PERSONAL PARA TAREAS GENERALES, Prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro

Hora $3298,88.

Mensual: $404.702,97.

Sin retiro