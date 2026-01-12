Servicio doméstico: la escala salarial en enero 2026 y los sueldos actualizados

Todas las categorías del régimen de empleadas domésticas tuvieron actualizaciones en enero 2026 , ya que recibieron la última suma fija de paritaria.

El comienzo de año será agridulce en materia salarial para las 1,3 millones de empleadas del servicio doméstico. En enero de 2026, las trabajadoras de casas particulares no tendrán un aumento porcentual, aunque cobrarán la última cuota del bono de hasta $14.000 , que a partir de ahora se incorporará al sueldo básico. Esto alcanza a todas las categorías .

El último acuerdo paritario sellado por la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares ( UPACP ) fijó un aumento total de 2,7% dividido en dos tramos: 1,4% para noviembre y 1,3% a pagar en diciembre. Además, se estableció un bono por tres meses , es decir hasta enero, de hasta $14.000, dependiendo las horas trabajadas .

A partir del primer mes del 2026, esta suma fija toma carácter de remunerativa y pasa a integrar la base salarial de todas las categorías, lo que impacta no sólo en el ingreso mensual, sino también en el cálculo de aportes, aguinaldo, vacaciones y adicionales . Cumplido así el último entendimiento, ahora habrá que esperar una nueva negociación para establecer futuros incrementos.

Empleadas domésticas. Las empleadas domésticas cobrarán la última cuota del bono de hasta $14.000.

Sueldos: cuánto cobran las categorías del servicio doméstico en enero 2026

El régimen de las trabajadoras de casas particulares se divide en cinco categorías, dependiendo la función que cumplan. Los salarios se diferencian por hora y por mes, además de dividirse con retiro –aquellos que trabajan para un empleador pero residen en su propio domicilio- o sin retiro –quienes trabajan y residen en el mismo domicilio del empleador-. Con el bono de hasta $14.000 incorporado, así quedan los ingresos de las distintas categorías:

Supervisores

Con retiro: $3.895,56 por hora / $485.961,09 por mes

Sin retiro: $4.254,05 por hora / $539.711,97 por mes

Personal para tareas específicas (cocina, tareas especializadas)

Con retiro: $3.696,15 por hora / $452.478,51 por mes

Sin retiro: $4.039,45 por hora / $502.101,03 por mes

Caseros

$3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Asistencia y cuidado de personas (adultos mayores, niños, personas con discapacidad o enfermedad)

Con retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

Sin retiro: $3.894,43 por hora / $490.745,56 por mes

Personal para tareas generales (limpieza, cocina, tareas del hogar y mantenimiento)

Con retiro: $3.250,10 por hora / $398.722,14 por mes

Sin retiro: $3.494,25 por hora / $441.806,54 por mes

empleadas domesticas generica El monto del bono dependerá de las horas semanales trabajadas para un mismo empleador.

Cómo se calcula el bono extraordinario de las empleadas domésticas

Si bien la suma extra acordada por la (UPACP) y que se cobrará en enero alcanza a todas las categorías, el monto final dependerá de las horas trabajadas para un mismo empleador. De esta manera, la forma de calcularlo es la siguiente:

$14.000 para quienes trabajen 16 horas o más por semana

$9.000 para quienes trabajen entre 12 y menos de 16 horas por semana

$6.000 para quienes trabajen menos de 12 horas por semana

Qué adicionales cobran las empleadas domésticas en enero 2026

Además del salario básico, el régimen de las empleadas de casas particulares incluye adicionales. Uno de ellos es la antigüedad, que suma un 1% por cada año trabajado, calculado sobre el salario mínimo de la categoría correspondiente.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) indicó que continúa vigente el adicional por zona desfavorable que se aplica en determinadas regiones del país. En estos casos, el monto salarial mínimo tiene una suba de un 30% respecto de la escala general.

Este beneficio alcanza a los trabajadores de casas particulares que cumplan sus funciones en La Pampa, Río Negro, Chubut, Neuquén, Santa Cruz, Tierra del Fuego y en el municipio de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires. El adicional en cuestión toma como base el salario mínimo correspondiente a cada categoría y modalidad de trabajo, ya sea con o sin retiro, tanto para pagos por hora como para las remuneraciones mensuales.