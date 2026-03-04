Impactante video: así se derrumbó el estacionamiento del edificio que dejó 300 evacuados

El video registró el momento exacto del colapso del edificio del Procrear. Vecinos y especialistas describen aseguran que es una “obra Frankenstein”.

Este martes por la madrugada se registró un importante derrumbe en el barrio porteño de Parque Patricios , luego de que el techo de un estacionamiento se desplomara sobre un complejo de viviendas. Alrededor de 300 vecinos tuvieron que ser evacuados .

El incidente ocurrió alrededor de las 4.30 de la madrugada, cuando cedió un patio interno que da al subsuelo del predio , donde funciona un estacionamiento con capacidad para 65 vehículos. Afortunadamente no se registraron heridos y el complejo permanece clausurado.

El momento del colpaso quedó registrado por una cámara de seguridad, que muestra el instante en que la losa del estacionamiento cede de manera abrupta . En cuestión de segundos, una enorme s ección del subsuelo se hund e y deja un gran boquete en el patio interno del complejo.

Tras el derrumbe, Bomberos de la Ciudad y el Grupo Especial de Rescate (GER) desplegaron un operativo de emergencia en el lugar. Los equipos trabajaron para descartar la presencia de personas atrapadas y evaluar la estabilidad de la estructura.

Impresionante video - así fue el derrumbe en el complejo de Parque Patricios

Por el momento, el complejo de viviendas permanece clausurado y los especialistas continúan evaluando si existe riesgo estructural en las torres del complejo antes de autorizar el regreso de los residentes a sus viviendas.

La investigación del caso quedó en manos de la fiscal María del Rosario Selvatici, quien la caratuló como "estrago". "Lo que colapsó es todo el terreno por vicio de obra de la empresa constructora y del programa que no chequeó lo que tenía que chequear. Colapsó todo el patio interno sobre los estacionamientos. Por ahora es eso, no los edificios", sostuvo Federico, un vecino del complejo, en diálogo con TN.

El derrumbe dejó al descubierto las profundas irregularidades de este megaproyecto de 18 hectáreas. Vecinos y especialistas ya describen al complejo como una verdadera “obra Frankenstein”.

derrumbe parque patricios 2

En declaraciones a Argentina 12 el jefe del operativo de Bomberos, Carlos Giusti, explicó que el derrumbe se produjo "en el parquizado del estacionamiento del edificio".

Según afirmó Giusti, en el lugar "había obras de mantenimiento por filtraciones" aunque aclaró que "eso tendrá que ser evaluarlo por personal idóneo".

El complejo donde ocurrió el derrumbe forma parte del desarrollo urbanístico Estación Buenos Aires, uno de los proyectos habitacionales más grandes del programa Pro.cre.ar.

Cómo es y dónde está el complejo de ProCreAr que se derrumbó

La zona del incidente se encuentra a unas tres cuadras del Estadio Tomás Adolfo Ducó, del Club Atlético Huracán. Ubicado en el límite con Barracas, cuenta con más de 2.000 departamentos y 1.049 cocheras.

Según se supo, estas viviendas son parte del desarrollo urbanístico del plan PRO.CRE.AR, iniciado durante la presidencia de Mauricio Macri y cuyas últimas 141 viviendas fueron entregadas en diciembre de 2021 por Alberto Fernández.

La información oficial y el detalle brindado por el estudio ARQA, que se encargó del proyecto, la obra consiste en una superficie total de 115.584 m2, posicionados en lo que era la vieja Estación Buenos Aires, que data de 1911.

viviendas procrear

Una mujer que vive en el edificio indicó a Infobae que el derrumbe fue una combinación de factores mal gestionados por parte de la empresa constructora, dado que el estacionamiento no tenía desagüe y, por ende, entre las lluvias y la tierra, el patio se hundió hacia abajo. La losa que colapsó tiene una extensión de 50 x 70 metros.