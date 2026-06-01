Cuánto cobra por hora un albañil en junio 2026: las escalas salariales de la Uocra

Los albañiles nuecleados en la Uocra perciben los siguientes sueldos básicos en junio 2026. ¿Cuánto cobra por hora cada categoría?
La Uocra -Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina– había logrado incrementos salariales para marzo de 2026 de un 2%; un aumento a partir de abril de 2026 del 1,9% y un incremento a partir de mayo de 2026 del 1,8%, que se reflejó sobre los salarios básicos vigentes al 30 de abril de 2026. Con todos los aumentos pactados ya aplicados, ¿cuánto cobra un albañil en junio de 2026?
La escala salarial de la Uocra en junio de 2026
En junio de 2026, los albañiles nuecleados en la Uocra perciben los siguientes salarios:
Oficial especializado
- Sueldo básico por hora: $6.119.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $6.792.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $9.394.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $12.238.
Oficial
- Sueldo básico por hora: $5.235.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $5.813.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $8.808.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $10.469.
Medio oficial
- Sueldo básico por hora: $4.837.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $5.362.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $8.499.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $9.675.
Ayudante
- Sueldo básico por hora: $4.452.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $4.965.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $8.252.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $8.905.
Sereno
- Sueldo básico mensual: $808.877.
- Sueldo básico con adicional por zona B: $901.124.
- Sueldo básico con adicional por zona C: $1.352.267.
- Sueldo básico con adicional por zona Austral: $1.617.754.
Es importante observar que las zonas se diferencian de la siguiente manera:
- Zona A: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.
- Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut.
- Zona C: Santa Cruz.
- Zona C Austral: Tierra del Fuego.
Las sumas fijas que los albañiles nucleados en la Uocra percibieron en mayo de 2026
Según lo detalló la Uocra, los trabajadores percibieron el pago de una suma mensual, de carácter no remunerativo, en los meses de marzo, abril y mayo de 2026, que fue abonada a las trabajadoras y los trabajadores de las distintas categorías previstas en el Convenio Colectivo de Trabajo CGT N° 76/75.
En mayo de 2026, las sumas fijas estipuladas que los albañiles nucleados en la Uocra percibieron son las siguientes:
- La Categoría de Sereno Zona "A": suma mensual de $98.500.
- La Categoría Ayudante Zona "A": suma mensual de $98.500.
- La Categoría ½ Oficial Zona "A": suma mensual de $104.900.
- La Categoría Oficial Zona "A": suma mensual de $114.400.
- La Categoría Oficial Especializado Zona "A": suma de $125.400.
Dichas sumas se incrementaron de acuerdo con los adicionales convencionales que por Categoría y Zona correspondan y que surgen de la tabla descripta más arriba.
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