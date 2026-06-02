La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) acordó un nuevo aumento para los próximos 3 meses, un bono fijo y en junio 2026 se suma el aguinaldo . ¿Cuánto cobran?

Sueldo de albañil: la escala UOCRA vigente con la suma total del bono y aguinaldo de junio 2026

La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina ( UOCRA ) y las cámaras empresariales del sector anunciaron un nuevo acuerdo salarial para el trimestre junio-agosto 2026 que alcanzará a todos los trabajadores del rubro, incluyendo a los albañiles. Además de porcentajes acumulativos , el entendimiento vuelve a contemplar sumas no remunerativas que van desde $50.000 hasta $100.000, según la categoría.

De esta manera, y aunque aún queda pendiente la homologación de la Secretaría de Trabajo, los empleados de la construcción recibirán un incremento acumulativo del 6,12% en los próximos tres meses . En tanto, parte de las sumas no remunerativas otorgadas anteriormente serán incorporadas al salario básico, por lo que impactará en adicionales, aguinaldo y futuras liquidaciones.

Obra -Construccion - Obreros (4) Los empleados de la construcción tendrán un aumento superior al 6% en los próximos tres meses. Claudio Espinoza

El gremio y las cámaras empresariales acordaron mantener activa la comisión de seguimiento económico del sector y fijaron una nueva reunión para el 20 de julio para definir ajustes salariales a partir de septiembre.

Cuánto gana un albañil en junio 2026

El acuerdo salarial anunciado por la UOCRA comprende a todas las categorías incluidas en el Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) 76/75 y también se extiende al CCT 577/10. En el rubro de la construcción, los salarios se dividen en distintos rangos que dependerán de su función y de dónde la desempeñen, ya que determinadas regiones del país incluyen adicionales por zona desfavorable.

Con el incremento, el sueldo de un albañil en la categoría más baja y en una zona no desfavorable queda en $4.851 la hora para junio 2026. Y a estos ingresos se les debe sumar el bono no extraordinario, que para este grupo tendrá un piso de $50.300.

Además, como sucede con todos los trabajadores en relación de dependencia, los albañiles tendrán derecho a recibir el Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo, que representa el 50% de la mejor remuneración percibida en el primer semestre del año. Los empleadores deberán cumplir con su pago antes del 30 de junio, según establece la normativa.

construccion neuquen (1) En junio, los trabajadores del sector cobrarán aumento, bono y aguinaldo.

Las escalas vigentes para todos los trabajadores de la UOCRA en junio 2026

Así quedan los salarios informados por la UOCRA para todas las categorías, dependiendo de la zona donde se desempeñen:

Zona A: Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Catamarca, Córdoba, Entre Ríos, Salta, Tucumán, Chaco, La Pampa, San Luis, Corrientes, La Rioja, Formosa, Jujuy y Misiones.

Oficial especializado: $6.666 (por hora)

Oficial: $5.703 (por hora)

Medio oficial: $5.270 (por hora)

Ayudante: $4.851 (por hora)

Sereno: $881.193 (mensual)

Zona B: Neuquén, Río Negro y Chubut

Oficial Especializado: $7.400 (por hora)

Oficial: $6.333 (por hora)

Medio Oficial: $5.842 (por hora)

Ayudante: $5.409 (por hora)

Sereno: $981.688 (mensual)

Zona C: Santa Cruz

Oficial Especializado: $10.234 (por hora)

Oficial: $9.595 (por hora)

Medio Oficial: $9.259 (por hora)

Ayudante: $8.990 (por hora)

Sereno: $1.473.164 (mensual)

Zona Austral: Tierra del Fuego

Oficial Especializado: $13.333 (por hora)

Oficial: $11.405 (por hora)

Medio Oficial: $10.540 (por hora)

Ayudante: $9.701 (por hora)

Sereno: $1.762.386 (mensual)

obreros construccion generica El último acuerdo de la UOCRA contempla el trimestre junio-agosto 2026.

Cómo queda el bono para cada categoría en junio 2026

Una vez más, el nuevo acuerdo salarial contempla el pago de una suma mensual no remunerativa que se liquidará de forma quincenal. Si bien no integra el salario básico, representa un refuerzo relevante en el ingreso de bolsillo de los trabajadores en un contexto de inflación moderada pero sostenida.

Los montos correspondientes a cada zona y cada categoría a recibir en junio 2026 son los siguientes:

Zona A:

Oficial especializado: $63.300

Oficial: $58.300

Medio oficial: $53.400

Ayudante: $50.300

Sereno: $50.300

Zona B:

Oficial Especializado: $70.300

Oficial: $64.700

Medio Oficial: $59.300

Ayudante: $55.900

Sereno: $55.900

Zona C:

Oficial Especializado: $97.200

Oficial: $89.500

Medio Oficial: $82.000

Ayudante: $77.200

Sereno: $77.200

Zona Austral: