Aguinaldo empleadas domésticas: cuánto cobrarán y cuándo se paga el SAC de junio 2026

Las trabajadoras de casas particulares también recibirán el aguinaldo correspondiente a junio 2026 , además de un nuevo incremento salarial .

Las empleadas domésticas de todo el país debidamente registradas tendrán derecho en junio 2026 a recibir el Sueldo Anual Complementario (SAC) , popularmente conocido como aguinaldo , lo que representará un alivio financiero para las trabajadoras mensualizadas del sector. A esto se le sumará el aumento salarial acordado en las últimas paritarias.

El último entendimiento anunciado por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP) estableció subas escalonadas y acumulativas: 1,8% en abril, 1,6% en mayo, 1,5% en junio y 1,4% en julio. Además, definió que la suma no remunerativa de hasta $20.000, según la cantidad de horas trabajadas, se incorpore en un 50% en abril y el restante 50% en julio.

Con este nuevo aumento, así quedan los sueldos mínimos de todas las categorías en el sexto mes del año por hora y por mes (48 horas semanales), montos que serán clave para calcular el aguinaldo:

Primera categoría - supervisor/a: coordinación y control de las tareas efectuadas por dos o más personas a su cargo.

Con retiro: $4.297,33 por hora y $536.080,78 por mes

Sin retiro: $4.683,64 por hora y $594.214,11 por mes

Segunda categoría - personal para tareas específicas: cocineros/as contratados en forma exclusiva para desempeñar dicha labor, y toda otra tarea del hogar que requiera especial idoneidad del personal para llevarla a cabo.

Con retiro: $4.083,26 por hora y $ 499.868,2 por mes

Sin retiro: $4.453,26 por hora y $553.536,65 por mes

Empleadas domésticas. Las empleadas domésticas regularizadas cobrarán en junio 2026 un nuevo aumento salarial y el aguinaldo.

Tercera categoría - caseros: personal que presta tareas inherentes al cuidado general y preservación de una vivienda en donde habita con motivo del contrato de trabajo. Esta categoría es siempre sin retiro.

$3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes

Cuarta categoría - asistencia y cuidado de personas: comprende la asistencia y cuidado no terapéutico de personas, tales como: personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes, adultos mayores.

Con retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes

Sin retiro: $4.295,26 por hora y $541.255,35 por mes

Quinta categoría - personal para tareas generales: prestación de tareas de limpieza, lavado, planchado, mantenimiento, elaboración y cocción de comidas y, en general, toda otra tarea típica del hogar.

Con retiro: $3.600,66 por hora y $441.729,02 por mes

Sin retiro: $3.862,18 por hora y $488.326,19 por mes

Cómo se calcula el aguinaldo 2026 y de cuánto será el monto estimado

El Sueldo Anual Complementario (SAC) está regulado por la Ley de Contrato de Trabajo, que establece no solo la obligatoriedad de su pago, sino también la forma en que debe calcularse.

Cómo sucede con los trabajadores en relación de dependencia, para calcular el aguinaldo de las empleadas domésticas se toma el 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre enero y junio de 2026. Por ello, el aumento de junio tendrá impacto directo en el monto final que percibirá cada trabajadora.

empleadas domesticas generica Todas las empleadas domésticas registradas tendrán derecho a cobrar el aguinaldo en junio 2026.

Si tomamos el salario de junio como el más alto del semestre, las empleadas de la quinta categoría que cumplan tareas generales tendrán un aguinaldo aproximado de $220.000 con retiro y $244.000 sin retiro. Para la cuarta categoría –cuidado de personas-, el SAC se ubicará en unos $244.000 con retiro y unos $270.000 sin retiro. Para los caseros, rondará los $244.000, en la primera categoría será de unos $268.000 con retiro y $297.000 sin retiro, y en la segunda estará en unos $250.000 con retiro y unos $276.000 sin retiro.

Las empleadas domésticas que no completaron el semestre de trabajo pero cumplieron funciones al menos un mes tendrán derecho a percibir un proporcional. Esto se calcula tomando el mejor ingreso mensual del semestre, dividiéndolo por 12 y multiplicándolo por la cantidad de meses trabajados.

Cuándo cobran el aguinaldo las empleadas domésticas 2026

Además del mecanismo de cálculo, la normativa establece los plazos legales para el pago del aguinaldo. En el caso de las empleadas domésticas, deberán recibir la primera cuota del SAC antes del 30 de junio, fecha que coincide con el cierre del primer semestre del año.

Sin embargo, la legislación laboral contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles para cumplir con la obligación sin quedar formalmente en infracción. De esta manera, los empleadores podrán pagar el aguinaldo hasta el 6 de julio de 2026.