En el último acuerdo entre ATEN y el Gobierno coordinaron subas salariales hasta el año que viene. Aquí un repaso para conocer los bolsillos de los maestros.

Docentes de Neuquén: cómo serán los aumentos, bonos y pagos extras durante todo 2026

Los docentes de Neuquén ya tienen definido el esquema de aumentos salariales que regirá durante todo 2026 y también los primeros meses de 2027. El acuerdo alcanzado entre el gobierno provincial y ATEN contempla actualizaciones automáticas por inflación, pagos extraordinarios, adicionales y aguinaldos ajustados por IPC .

La pauta salarial se diferencia de la mayoría de los acuerdos firmados en otras provincias porque garantiza revisiones trimestrales automáticas durante todo el año, sin necesidad de reabrir paritarias para discutir cada incremento. El objetivo, según explicaron desde el gremio y el Ejecutivo provincial, es que los salarios no queden retrasados frente a la inflación.

El sistema acordado combina el Índice de Precios al Consumidor (IPC) provincial y nacional. La actualización salarial se calcula tomando un 50% del índice elaborado por la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y otro 50% del IPC publicado por el INDEC.

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Además de las subas trimestrales, el acuerdo incluye un adicional docente que se seguirá pagando incluso durante licencias y jornadas de huelga, excepto en casos de ausencias injustificadas contempladas bajo el código 2106.

Cómo serán los aumentos mes por mes

El cronograma comenzó a aplicarse durante el primer trimestre de 2026 y continuará hasta febrero de 2027. Durante abril se concretó la primera actualización del adicional docente vinculada al IPC.

Luego, en mayo, los trabajadores de la educación cobraron la primera actualización salarial trimestral del año. Ese incremento se calculó tomando la inflación acumulada entre enero y marzo. Según las estimaciones difundidas en ese momento, la suba rondó el 9%.

En junio llegará otro ingreso importante para el sector: el pago del medio aguinaldo actualizado por inflación. De esta manera, el Sueldo Anual Complementario también reflejará la evolución de los precios y no quedará congelado respecto de meses anteriores.

negociación aten

Durante el segundo semestre continuarán las actualizaciones automáticas. En julio volverá a liquidarse el adicional docente ajustado por IPC del primer trimestre. En agosto se aplicará la actualización salarial correspondiente al segundo trimestre de 2026, tomando la inflación acumulada de abril, mayo y junio.

Uno de los puntos más destacados del acuerdo llegará en septiembre, cuando los docentes perciban una suma extraordinaria que tendrá como base 350 mil pesos por cargo. En los casos de docentes con doble turno o jornadas de entre 35 y 40 horas semanales, el monto ascenderá a 700 mil pesos. Ese bono también se actualizará por inflación.

El esquema continuará en octubre con una nueva actualización del adicional docente basada en el IPC del segundo trimestre. Después, en noviembre, impactará otra actualización salarial trimestral sobre los haberes. Finalmente, en diciembre se abonará el segundo aguinaldo del año, también ajustado por inflación.

El acuerdo incluso se extenderá hasta el inicio de 2027. En enero se volverá a actualizar el adicional docente tomando la inflación del tercer trimestre de 2026 y en febrero se aplicará la actualización salarial correspondiente al último trimestre del año pasado.

Qué pasa con el FONID y conectividad

Otro de los puntos incluidos dentro de la negociación salarial tiene relación con el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el concepto de conectividad.

Luego de que el gobierno nacional eliminara esos envíos a las provincias, Neuquén resolvió sostener esos pagos con fondos provinciales para evitar que impacten negativamente en los salarios docentes. El compromiso quedó incluido dentro de la propuesta salarial aceptada por ATEN.

La continuidad de esos ítems era uno de los principales reclamos del sindicato docente, ya que representaban una parte importante de los ingresos mensuales.

Las últimas grillas salariales difundidas por ATEN muestran que los haberes varían según la antigüedad, la zona y el cargo.

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Actualmente, un maestro de nivel inicial percibe salarios que van desde poco más de 1,4 millones de pesos hasta superar los 2,5 millones. En primaria, los sueldos oscilan entre 1,3 y 2,5 millones de pesos.

En el nivel medio, un docente con 12 horas cátedra tiene ingresos que rondan entre 900 mil pesos y 1,5 millones, mientras que quienes trabajan 36 horas semanales pueden superar los 4,7 millones de pesos dependiendo de la antigüedad y el adicional por zona.

Los salarios más altos dentro del sistema educativo provincial corresponden a supervisores y equipos directivos, cuyos haberes pueden superar los 6 millones de pesos en determinadas zonas de la provincia.

Desde el gobierno provincial señalaron que la pauta salarial apunta a dar previsibilidad tanto a los trabajadores como a las familias neuquinas. Durante las negociaciones paritarias, el Ejecutivo defendió la necesidad de cerrar un acuerdo anual para evitar conflictos y garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

Por su parte, desde ATEN destacaron especialmente la continuidad de las actualizaciones automáticas por inflación y el mantenimiento de los adicionales docentes aún durante licencias y medidas de fuerza.