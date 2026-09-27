Quini 6: los resultados de este domingo 27 de septiembre de 2026

El sorteo del Quini 6 tiene en juego un pozo de más de 7.200 millones de pesos para la noche del domingo.

El sorteo del Quini 6 de este domingo 27 de septiembre, en su edición 3412, pondrá en juego 1.181 millones de pesos en premios, buscando ganadores que puedan cambiar su vida, con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

El Quini 6 , en su edición 3412 de este domingo 27 de septiembre, puso en juego un pozo millonario de más de 14.700 millones de pesos con más de un millón de apuestas en todo el territorio nacional.

En el sorteo tradicional del Quini 6, hubo en juego más de 1.181 millones de pesos . Salieron los números 31, 03, 19, 04, 21 y 36. En esta oportunidad, no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la modalidad Segunda Vuelta del Quini 6 hubo un pozo en juego de más de 4.182 millones de pesos. Salieron los números 12, 11, 21, 14, 08 y 03. En esta modalidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En la Revancha del Quini 6, se pusieron en juego más de 1.092 millones de pesos y salieron los números 42, 34, 25, 08, 29 y 43. En esta oportunidad no hubo ganadores con seis aciertos y el pozo quedó vacante.

En el sorteo del Siempre Sale del Quini 6, tuvo un pozo en juego de más de 485 millones de pesos; los números favorecidos fueron 31, 01, 32, 11, 07 y 45. Hubo 52 ganadores con cinco aciertos que se llevarán más de 9 millones de pesos.