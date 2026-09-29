Choque fatal en Neuquén: qué se sabe de la identidad del hombre fallecido en Bajada de Maida

El violento impacto se produjo cerca de las 14:45 entre un camión cisterna y un vehículo de menor porte.

Un fuerte choque se registró este martes en Bajada de Maida,

Un violento choque se produjo este martes por la tarde en la arteria conocida como Bajada de Maida en el oeste de Neuquén. Un auto Chevrolet Corsa gris tres pertas impactó de manera frontal con un camión cisterna perteneciente a una empresa de servicios petroleros.

Debido al impacto, cercano al cruce con la calle Crouzeilles, el conductor del vehículo más pequeño falleció en el acto.

La información fue confirmada a este medio por el comisario Luis Villanueva de la Comisaría Quinta. Además, el oficial relató que el accidente fue informado por personal de la Comisaría 18, cuando se toparon con el siniestro. Además, detalló que Bomberos de la Policía tuvo que intervenir, ya que uno de los rodados comenzó a incendiarse.

Qué se sabe de la identidad del conductor fallecido

Según confirmó el comisario, el conductor fallecido era un hombre de 43 años oriundo de Plottier. Esa información fue recavada por el personal médico en el lugar.

Maria Isabel Sanchez

Hasta el momento no se ha difundido su nombre.

El camionero, por su parte, es un joven de 23 años. Cuando se le practicó el test de alcoholemia, el resultado fue negativo.

Villanueva aclaró que para una confirmación de qué ocurrió debe esperarse el informe accidentológico definitivo, donde se analizarán todos los elementos para determinar las responsabilidades en el siniestro.

Policía de Tránsito, de Accidentología y personal forense trabajó en el lugar. Se realizaban desvíos de tránsito por Autovía Norte y Casimiro Gómez. Villanueva confirmó que a eso de las 18 se había normalizado el tránsito, tanto en la Bajada de Maida como en Autovía Norte.

Maria Isabel Sanchez

Dos impactantes accidentes en la Ruta 237: un auto derrapó y otro volcó a pocas horas de diferencia

Este domingo la Ruta 237 en la provincia de Neuquén se convirtió en el escenario de dos impresionantes accidentes de tránsito. Con apenas unas horas de diferencia se registraron los siniestros viales que demandaron la intervención de la policía, personal de salud y bomberos.

Por la mañana, un Renault Stepway derrapó en un sector cercano a Piedra del Águila. Horas después, un Peugeot 306 se salió de la calzada y volcó cerca de Picún Leufú.

Los siniestros ocurrieron con poco más de tres horas de diferencia, en distintos tramos de la ruta.

Aunque los dos vehículos terminaron fuera de la calzada, cada episodio requirió una intervención diferente.

El primer accidente ocurrió en jurisdicción de Piedra del Águila e intervino personal de la División Tránsito de la localidad. De acuerdo a la información aportada por la Policía de Neuquén, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 1426.

El aviso a Bomberos llegó cerca de las 11:30. La dotación fue convocada mediante el sistema VHF y la sirena, y se trasladó hasta el lugar. Al arribar, constató que el Renault Stepway había derrapado y que en su interior se encontraba una sola persona.

Una ambulancia del hospital local asistió al ocupante y le realizó un control en el lugar. No se informó si presentaba lesiones ni si necesitó ser trasladado a un centro de salud.

El segundo siniestro se registró a las 14:40, en el kilómetro 1363. El jefe de la Comisaría Novena de Picún Leufú, Marcelo Osorio, informó a LM Neuquén que se trató de un Peugeot 306 azul que era conducido por un ciudadano chileno de 73 años que viajaba con una mujer de la misma nacionalidad, de 63 años.

Ambos tienen domicilio en Neuquén capital y regresaban de Chile hacia esa ciudad.

Según explicó el comisario: “Estaban ya afuera del vehículo los ocupantes del rodado, sin lesiones”, señaló.