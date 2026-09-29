Uno de los automovilistas rechazó la condena reducida tras un violento accidente en la Ruta 25 y sostiene que la víctima provocó el siniestro.

Dos ex compañeros de escuela chocaron de frente con sus autos y ahora se acusan mutuamente.

Leandro Vázquez y Germán Gélvez fueron a la misma escuela secundaria en la provincia de Chubut . Años después, la casualidad y el destino quisieron que protagonizaran un violento choque frontal en la ruta entre las ciudades de Trelew y Rawson , en el que Gélvez sufrió graves lesiones.

El caso llegó a los tribunales provinciales. Vázquez está imputado por el delito de lesiones graves culposas en este drama vial, similar a otros hechos graves donde un conductor irá a juicio , y le ofrecieron un acuerdo de proceso abreviado sin debate y con una condena reducida.

El acusado, no obstante, rechazó ese posible acuerdo: dice que es inocente y quiere demostrarlo, sosteniendo que el verdadero responsable de la colisión fue su excompañero de colegio.

La acusación: ¿qué pasó en la Ruta 25?

El choque se produjo hace ya casi tres años, el 8 de noviembre de 2023, cerca de las 23.30, sobre la Ruta Nacional 25, en el tramo de dos carriles que conecta la capital de Chubut con Trelew, zona antecedida por otro trágico accidente en Trelew.

Vázquez circulaba en un Volkswagen con dirección hacia la ciudad de Rawson.

En la acusación, la fiscal general Janet Davies afirmó que el conductor del VW realizó una maniobra imprudente de frenado, recorrió unos 25 metros, invadió el carril contrario y terminó impactando de frente contra el Fiat Cronos de Gélvez, que iba en sentido opuesto.

Tras el tremendo choque, el automóvil de Germán Gélvez derrapó y volcó en la ruta. Recién se detuvo después de dar cinco tumbos.

Janet Davies, fiscal general de Rawson, Chubut.

Como consecuencia de los impactos, Gélvez sufrió fracturas de pelvis, cuello de fémur y omóplato, además de múltiples traumatismos graves.

Todas estas lesiones le demandaron un extenso período de recuperación médica e internación y le provocaron una incapacidad laboral permanente.

La defensa: "No tengo nada que ver"

En una instancia preliminar al juicio, a Vázquez se le otorgó una suspensión de juicio a prueba -lo que se conoce como “probation”-, figura procesal que busca un acuerdo judicial para evitar el juicio mediante la posibilidad de eludir la condena a cambio de cumplir ciertas reglas administrativas y de conducta.

Sin embargo, el acusado incumplió las reglas impuestas y por eso ahora es juzgado por el delito de lesiones graves culposas.

En la primera jornada de debate, el imputado decidió hacer uso de su derecho a declarar ante los jueces y negó haber tenido responsabilidad en la colisión.

También explicó que se negó a la posibilidad de llegar a un acuerdo penal porque confía en demostrar plenamente su inocencia.

“No quise ir a un juicio rápido porque no tengo nada que ver en el accidente”, aseguró ante el tribunal.

Su explicación de lo ocurrido en noviembre de 2023 en la Ruta 25 difiere totalmente de la versión presentada por la Fiscalía.

Según su reconstrucción de los hechos, Gélvez circulaba de manera imprevisible y peligrosa y él no tuvo forma material de esquivarlo.

“Venía haciendo zigzag, intenté esquivarlo y no pude evitar la colisión”, dijo durante la audiencia.

Lo que viene: más testimonios

“Hice de amortiguación y de rampa -describió Vázquez en relación con el momento del impacto previo al vuelco- porque vi pasar el auto (Fiat Cronos) por arriba mío”.

Vázquez es representado legalmente por el abogado defensor oficial Pablo Sánchez, quien en su alegato inicial sostuvo que el Ministerio Público Fiscal no podrá demostrar que el conductor del Volkswagen tuvo responsabilidad en el accidente.

Se trata, de todos modos, de un debate con final abierto, ya que en las próximas audiencias todavía deben declarar los policías de Chubut que realizaron las pericias accidentológicas y los médicos que atendieron las heridas de Gélvez. También se espera la declaración clave del propio damnificado.