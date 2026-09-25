"Se terminó lo de andar a escondidas", celebró la vocera de los choferes. De todos modos, expresó su preocupación por un requisito que impuso el Municipio.

Autorizaron Uber en una ciudad de la Patagonia pero con una regla que puede traer problemas.

Después de una década de prohibición explícita a través de una ordenanza, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn convirtió a la ciudad en la primera de la provincia de Chubut en la que está legalmente permitido el transporte público de pasajeros mediante aplicaciones como Uber , Cabify y DiDi .

La aprobación de la nueva normativa, que establece el marco regulatorio para el sistema de aplicaciones en la ciudad portuaria de la Patagonia argentina, se produjo luego de una intensa discusión política y legal y de varias postergaciones del proyecto, que había generó cuestionamientos entre taxistas y remiseros de la ciudad.

Lo real es que Uber y Cabify ya funcionaban desde hace más de dos años en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia -donde no está autorizado-, impulsados por la comodidad del sistema para los usuarios y por la crisis del mercado laboral que llevó a mucha gente a salir con su auto para buscar una fuente de ingresos.

Puntualmente, en Comodoro Rivadavia se calcula que hay más de 1.500 vehículos que trabajan con Uber.

Ahora, la nueva ordenanza de Puerto Madryn levanta la prohibición que mantenía en la ilegalidad a los choferes de aplicaciones y, por otro lado, establece las condiciones que deben cumplir.

Pamela Pavés, vocera de choferes de Uber en Puerto Madryn, Chubut.

Esto último incluye una regla que ya empezó a generar preocupación entre los conductores.

Qué dice la normativa de Puerto Madryn

La regulación municipal no impone un límite de cantidad de vehículos habilitados para trabajar mediante las aplicaciones.

Los choferes tendrán que tener licencia profesional y los vehículos deberán ser de una antigüedad máxima de 10 años, contar con identificación -un código QR en el parabrisas- y cumplir con las condiciones de seguridad establecidas para el transporte de pasajeros.

También será obligatorio disponer de un seguro para pasajeros con una cobertura equivalente a la exigida para taxis y remises.

De todas estas reglas, la que provocó dudas y preocupación entre los choferes es la que impide trabajar con Uber con automóviles patentados antes de 2016 y con motocicletas de más de cinco años de antigüedad.

"Exige un esfuerzo enorme"

"Tratamos de que la antigüedad máxima fuera de 15 años, pero quedaron los 10. La gente sale a trabajar en Uber por estricta necesidad económica, para pagar la luz o el gas. Cambiar un auto o pagar un carnet profesional que cuesta $ 250 mil exige un esfuerzo enorme para familias que hoy no tienen solvencia", explicó Pamela Pavés, vocera de los choferes de apps.

Pavés también explicó que la aplicación permite registrar autos mucho más antiguos, incluso a partir del año 2000, por lo que este requisito podría dejar fuera del sistema a muchos trabajadores que ya están registrados en Uber y venían trabajando pese a la prohibición municipal.

La ordenanza da un plazo de 90 días para hacer los trámites y la inscripción en el municipio, y uno de 180 días para que los choferes regularicen su situación en lo que respecta a licencia y otros requisitos.

De todos modos, la vocera celebró lo conseguido en el Concejo Deliberante de Puerto Madryn.

“Hasta hoy funcionábamos casi a escondidas con los pasajeros, fingiendo ser familiares o amigos ante los controles de tránsito. Eso se terminó: ahora vamos a poder circular libremente con la aplicación encendida", indicó.