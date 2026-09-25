Fue después de una discusión con personas que revolvían la basura frente al local. En 2023 ya había habido tiros en el mismo establecimiento.

El dueño de un súper chino le disparó en un pie a un hombre: el antecedente en el mismo comercio. (Foto: Archivo).

El propietario de un autoservicio chino le pegó un tiro en el pie a un hombre, en un confuso episodio ocurrido en la puerta del local ubicado sobre la avenida Chile al 1400, en el barrio Pueyrredón de Comodoro Rivadavia , provincia de Chubut.

En los primeros minutos de la madrugada de este viernes 25 de septiembre -alrededor de la 0.44, según el parte policial-, personal de Bomberos alertó a la policía acerca de una persona herida por un disparo de arma de fuego en la vía pública.

Cuando los agentes policiales llegaron a la zona, ya no había ningún herido delante del súper chino.

Los policías recorrieron el barrio y encontraron a un hombre con una herida de bala en su pie izquierdo. Estaba en un estacionamiento del barrio 30 de Octubre -la zona conocida como “Las 1.008 Viviendas”.

El arma secuestrada en el episodio ocurrido en 2023 en el autoservicio chino de Comodoro Rivadavia.

El herido, de 33 años de edad, fue trasladado al Hospital Regional Víctor Sanguinetti de Comodoro Rivadavia.

La reconstrucción de los hechos

Según las primeras averiguaciones que realizaron los agentes, el disparo fue consecuencia de una discusión ocurrida frente al Autoservicio Jano, de la avenida Chile.

De acuerdo con esta información, cuatro personas entre las cuales se encontraba el hombre que recibió el disparo, se hallaban allí revisando las bolsas de residuos.

Frente a esta situación, el dueño del comercio habría salido para decirles que dejaran de romper las bolsas.

En estas circunstancias habría comenzado una discusión en cuyo transcurso, uno de los cuatro hombres presuntamente hizo un ademan como si llevara consigo un arma de fuego y fuera a extraerla.

Ese movimiento habría sido el que provocó la reacción del propietario del autoservicio quien extrajo una pistola y realizó dos disparos: primero un tiro al aire y luego otro hacia abajo.

Este último fue el que impactó en el pie del hombre de 33 años.

El mismo súper chino, otro episodio

El Autoservicio Jano ya había sido anteriormente escenario de una situación parecida, pero en esa ocasión fue con dos personas que estaban intentando robar en el local, y aunque hubo disparos, no hubo heridos.

Fue en enero de 2023. El dueño del local vio por las cámaras de seguridad interiores que una pareja estaba escondiendo mercadería en su ropa.

Cuando los increpó para que devolvieran las cosas, el hombre y la mujer empezaron a tirarle piedras al frente del local. Entonces él sacó su arma y efectuó dos tiros al aire.

En aquella ocasión, las actuaciones policiales comprobaron que el comerciante chino contaba con licencia para tener armas de fuego, pero la credencial estaba vencida.

Comodoro Rivadavia: la situación judicial

Luego de lo sucedido en la madrugada de este viernes, personal policial que realizó una inspección en el lugar de los hechos secuestró una pistola Bersa calibre 9 milímetros Parabellum Ultra Compact Pro, con numeración H25676, que conservaba siete cartuchos calibre 9mm en su interior.

También fueron recogidas y preservadas como prueba dos vainas servidas que se hallaron en la zona junto a la puerta del autoservicio.

A la vez, al ciudadano de nacionalidad china presuntamente autor de los disparos, que fue identificado como Yang D., se le aplicaron cintas de dermotest en las manos para comprobar si tenía vestigios de pólvora que indicaran que había utilizado un arma de fuego.

El Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, que tomó el caso, dispuso que el dueño del comercio quedara sujeto al procedimiento judicial pero sin ser detenido.