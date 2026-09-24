Para amenazar a su pareja le mató la perra de una horrorosa manera

El hombre irá juicio y podrían pedir hasta tres años y medio de cárcel. La defensa argumentó que la mascota se había lastimado sola, pero no le creyeron.

Para amenazar a su pareja le mató a la perra de una horrorosa manera

“Ahora vas a ver quién manda”, le dijo a su pareja. Inmediatamente, la agarró a Puchi , la perra de la familia, y la torturó hasta matarla. Entonces volvió a amenazar: “Vas a terminar como la perra”. Ocurrió en Esquel , provincia de Chubut , y el hombre fue llevado a juicio. Podría pasar más de tres años en la cárcel.

La investigación que concluyó en una causa por varios delitos, incluyendo los de violencia de género y crueldad animal, comenzó después de que Puchi , una perra de raza galgo , fue hallada muerta en medio de una arboleda.

La Justicia tomó los planteos de la fiscal jefa de Esquel , María Bottini, y dispuso que el caso fuese elevado a juicio oral y público.

Al acusado se le imputan los delitos de crueldad animal en concurso real con amenazas simples y lesiones leves agravadas por el vínculo, todo cometido en un contexto de violencia de género.

De acuerdo con lo que logró recabar y presentó el Ministerio Público Fiscal, los hechos que finalizaron con la cruenta muerte de la perra Puchi ocurrieron a mediados de enero de 2026 en la vivienda en la que la pareja convivía con los tres hijos de ella, todos menores de edad.

María Bottini, fiscal jefa de Esquel.

También se estableció que el acusado utilizó la tortura y posterior muerte del animal con el objetivo de amedrentar a su pareja y a los chicos.

Para la fiscal Bottini se trató de un claro caso de “violencia vicaria”, es decir, cuando se busca causarle daño psicológico a otra persona a través del daño que se le causa a un ser querido por ella.

Los episodios de violencia

Puntualmente, el imputado la emprendió con la perra el 13 de enero pasado, en medio de una discusión generada porque estaba tratando de echar a la mujer y los chicos de la vivienda.

En este contexto, agarró a Puchi, la sacó hacia el exterior de la casa y, junto a la puerta de entrada, delante de los tres chicos y su madre, primero la ahorcó con un alambre de púa mientras explicaba que, así, ellos iban a aprender quién mandaba.

Puchi no murió inmediatamente. Después de obligar a todos a ver la escena del ahorcamiento mientras amenazaba a su pareja con que iba “a terminar como la perra”, el hombre mutiló a la mascota, que todavía estaba con vida. Posteriormente, arrojó el cuerpo en un pinar cercano a la casa.

Las agresiones no concluyeron allí. Como no logró su cometido pese a haber matado a la perra, al día siguiente el hombre cortó la luz de la casa durante la mañana, cuando la mamá de los chicos intentaba prepararles el desayuno.

Luego pasó a los golpes: agredió físicamente a la mujer y le causó lesiones que, de acuerdo con las constataciones médicas realizadas, demandaron más de dos semanas de curaciones.

Esquel: qué dijeron la Fiscalía y la defensa

La Fiscalía basó su pedido de juicio en el relato de la víctima, los informes médicos forenses, datos extraídos del teléfono del acusado y los peritajes del Servicio de Asistencia a la Víctima (SAV), que determinaron un nivel de riesgo alto.

También se admitió como testigo a la veterinaria que intervino tras el hallazgo de Puchi sin vida en la arboleda.

La defensa oficial que representó al acusado argumentó que lo ocurrido con la perra había sido un accidente.

Su versión fue que Puchi se había ahorcado sola con el alambre de púas después de haber peleado con otros perros de la zona -lo que explicaría las otras heridas-, y que el hombre trasladó el cuerpo al pinar únicamente para evitar que los niños lo vieran.

También negó que el imputado hubiera golpeado a su pareja y además puso en duda que la mujer y sus hijos tuvieran un intenso vínculo afectivo con la mascota.

Finalmente, pesaron más los argumentos de la fiscalía. Ahora la Oficina Judicial de Esquel deberá sortear el juez y fijar fecha para el juicio.