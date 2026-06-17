La aplicación de viajes promocionó su próximo desembarco en dos importantes centros urbanos de la Patagonia argentina.

Polémica en puerta: Uber anunció que empezará a funcionar en una ciudad donde está prohibido por ley.

Con el anuncio de su próximo desembarco en dos ciudades de la provincia de Chubut , la plataforma de viajes Uber continúa expandiendo su servicio en la P atagonia argentina , donde ya tiene presencia en todas las provincias, incluyento Tierra del Fuego a partir de su reciente habilitación en Ushuaia .

En Chubut , Uber ya funciona en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia , y ahora la compañía confirmó que muy pronto estará disponible también en las ciudades de Rawson y Trelew .

El anuncio realizado por la empresa por ahora choca con la falta de reglamentaciones que la autoricen a operar en esos lugares, aunque esto no ha sido impedimento para su funcionamiento en otras ciudades donde el sistema no está regulado formalmente.

Así están las cosas, precisamente, en Comodoro Rivadavia, donde las autoridades locales se enfrentan desde hace rato con los reclamos de los taxistas por lo que consideran competencia desleal, y en Puerto Madryn, donde pese a que rige una prohibición, se han aceptado de hecho las app de viajes.

Pamela Pavés, directora de escuela y conductora de Uber en Puerto Madryn Uber ya funciona de manera masiva en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn.

Sin embargo, las ventajas para los usuarios -que encuentran en Uber una opción más económica y que amplía la disponibilidad para sus viajes- y las necesidades de muchos trabajadores de ampliar sus ingresos mensuales manejando un auto de aplicación, llevó a que el mecanismo se estableciera de hecho sin mayores limitaciones.

En lo que respecta a Rawson, el Gobierno municipal aseguró que, si bien la empresa anticipó su pronta llegada a la ciudad, no hubo ninguna solicitud concreta para que la capital provincial habilite el servicio.

“Dentro de la ciudad, no hemos tenido ningún pedido formal relacionado con algún servicio de aplicación, llámese Uber o cualquier otra plataforma”, aseguró el subsecretario de Seguridad de Rawson, Emilio Villagrán, en Canal 12.

Prohibido por ordenanza en Trelew

En Trelew la situación puede ser aún más compleja. Allí, una ordenanza sancionada por el Concejo Deliberante directamente prohíbe la actividad de plataformas como Uber.

Así y todo, el sistema tiene un mercado acotado, pese a los periódicos operativos de control realizados por la Municipalidad, incluyendo secuestros de vehículos.

En 2024, las autoridades locales ya hablaban de unos “20 o 25 Uber truchos” que estaban identificados y denunciados ante los tribunales de Faltas, y estimaban que eran bastante más los que se movían en la ilegalidad.

Desde entonces, se calcula que el número ha ido creciendo, impulsado por las necesidades de pasajeros y choferes.

La prohibición de Uber está vigente en la ciudad desde enero de 2019, cuando esa disposición fue incluida en la Ordenanza Tarifaria del Municipio.

La norma prohíbe taxativamente “la prestación de servicios de transporte público y privado urbano de pasajeros, bajo modalidad que implique la utilización de programas o sistemas informáticos, redes sociales, aplicaciones de aparatos de telefonía celular y publicidad televisiva”.

La situación en Comodoro Rivadavia y Puerto Madryn

Sin ninguna normativa referida al sistema, en Comodoro Rivadavia se calcula que hay más de 1.500 vehículos que trabajan con aplicaciones de viajes.

Este número representa entre seis y siete veces más que la cantidad de taxis habilitados en la ciudad petrolera, que actualmente son alrededor de 210 pero se estima que menos de 200 funcionan realmente de manera regular.

En Puerto Madryn, en tanto, desde 2016 hay una ordenanza que prohíbe las apps de transporte de pasajeros. Pero debido al crecimiento constante de la actividad, el Concejo Deliberante empieza a debatir la posibilidad de darle algún marco legal.