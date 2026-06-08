Escándalo: taxistas y choferes de aplicaciones de viajes terminaron a las piñas en el Concejo Deliberante

La violenta pelea ocurrió durante una reunión en la que se analizaban iniciativas para regular las App. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

Un debate por la regulación de las Apps de transporte en Mar del Plata terminó a las trompadas.

Una violenta pelea en el Concejo Deliberante de Mar del Plata se registró durante el debate por la regulación de las aplicaciones de transporte. Taxistas y choferes de plataformas digitales se agarraron a las piñas en plena reunión, en una escena que quedó registrada por las cámaras de seguridad del recinto.

El incidente ocurrió este lunes, mientras concejales y representantes de distintos sectores del transporte seguían el tratamiento de varios proyectos vinculados al funcionamiento de Uber , Cabify y otras aplicaciones similares en el partido de General Pueyrredón .

Los incidentes comenzaron cuando exponía Facundo Setzes , dirigente de la Asociación de Conductores Unidos e impulsor de flexibilizar la normativa para permitir el funcionamiento de las aplicaciones. Frente a su exposición, en la mesa que encabezaba el concejal Guido García , presidente de la comisión, se escucharon insultos y quejas desde el sector reservado al público.

En pocos segundos, los gritos derivaron en empujones. Setzes se levantó y se acercó a la zona de conflicto, lo que terminó de escalar la situación. Hubo manotazos, golpes y finalmente una sucesión de trompadas que se trasladó incluso al espacio cercano a las bancas de los concejales.

Escándalo, taxistas y choferes de aplicaciones de viajes terminaron a las piñas en el CD

Con dificultad, los presentes lograron recuperar la calma. Incluso intervino el presidente del Concejo Deliberante, Emiliano Recalt, quien llegó al lugar y avaló la decisión de suspender la reunión.

La prohibición de las apps en General Pueyrredón fue impulsada por el entonces intendente Carlos Fernando Arroyo y estuvo acompañada por operativos de control que incluían secuestro de vehículos y sanciones. Esa postura se flexibilizó desde la llegada de Guillermo Montenegro, que mantuvo mayor tolerancia en la práctica pero sin avanzar en una regulación formal.

Regulación de las aplicaciones de transporte

La comisión tenía previsto analizar una amplia batería de iniciativas vinculadas al transporte urbano. Entre ellas figuraba un proyecto para crear un Registro Municipal de Prestadores de Servicio de Transporte de Pasajeros mediante Plataformas Digitales.

La propuesta es impulsada por la Asociación Civil Conductores Unidos, para establecer un régimen de regulación municipal y otras presentaciones realizadas por entidades que representan a conductores de aplicaciones.

Taxi. Mar del Plata.

También estaban incluidos proyectos impulsados por asociaciones de taxis y remises, que presentaron sus propias propuestas para regular el servicio de transporte de personas a través de plataformas digitales, además de una iniciativa elevada por la Federación Nacional de Conductores de Taxis Regional Mar del Plata.

El orden del día contemplaba además modificaciones a las ordenanzas que regulan los servicios en el distrito, así como la creación de un Sistema Unificado de Movilidad Individual de Personas.

La discusión sobre el desembarco y la regulación de las aplicaciones de transporte lleva años generando tensiones en Mar del Plata.

Mientras los conductores de plataformas reclaman un marco legal que les permita trabajar de manera formal, los taxistas sostienen que existe una competencia desigual y exigen que cualquier actividad vinculada al traslado de pasajeros cumpla con las mismas exigencias que rigen para el servicio tradicional.

La sesión de este martes terminó de la peor manera y deberá agendarse un nuevo encuentro para seguir el debate.