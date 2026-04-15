"La boca de Magallanes es Argentina": la frase de un contraalmirante argentino que generó polémica en Chile

El jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina brindó polémicas declaraciones sobre los límites en el Estrecho de Magallanes.

Una gran polémica se generó entre Argentina y Chile , tras las declaraciones de un c ontraalmirante que afirmó que parte del Estrecho de Magallanes pertenece a nuestro país . Las declaraciones fueron realizadas en un podcast publicado en enero, pero en las últimas horas salieron a la luz y se viralizaron.

Resulta que el contraalmirante Hernán Montero , jefe del Servicio de Hidrografía Naval de Argentina, afirmó que parte del Estrecho de Magallanes es de Artgentina. " La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina”, manifestó.

Esta afirmación sobre los espacios jurisdiccionales del país trasandino desató cientos de críticas, réplicas y comentarios en redes sociales y medios de comunicación. Diputados de diversos colores políticos de Chile criticaron la exposición del contraalmirante Montero y anunciaron un oficio a la Cancillería para que tome cartas en el asunto.

Un contraalmirante argentino dijo que una parte del estrecho de magallanes es argentino

"La boca de Magallanes es argentina"

Montero, quien asumió el cargo en febrero de 2024 y continúa al frente del organismo en 2026, realizó estas declaraciones durante una conversación concedida el 25 de enero de 2026 al canal de YouTube “Oidmortalesmza”.

Según sus dichos, el Estrecho de Magallanes "es un canal internacional, está dentro de espacios marítimos chilenos, tienen que mantenerlo expedito y no se puede interrumpir la navegación, pero es chileno, excepto la boca. La boca de Magallanes es argentina. La boca que une Cabo Vírgenes con Punta Dúngenes y de ahí hacia el Este, es argentina", explicó.

"El Estrecho de Magallanes no se puede interrumpir su navegación. Puedes cobrar si brindas un servicio. Sí, Chile tiene servicio de practicaje", agregó el uniformado.

estrecho de magallanes

Qué dicen los tratados sobre el Estrecho de Magallanes

El Estrecho de Magallanes es reconocido como territorio chileno, con libre navegación garantizada para todas las naciones. Los límites entre ambos países en esa zona quedaron establecidos en acuerdos como el Tratado de 1881 y el Tratado de Paz y Amistad de 1984, que fijaron las fronteras marítimas y terrestres entre ambos países.

Luego, en 1893 debió firmarse un protocolo adicional para hacer algunos ajustes y clarificaciones al tratado, donde además se establece que Chile no puede proyectarse al Atlántico y que Argentina no puede proyectarse al Pacífico.

"Es chileno y su soberanía no está en discusión"

Los primeros en reaccionar al respecto fueron los diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores (RREE), Juan Carlos Beltrán y Daniel Valenzuela (ambos RN), quienes aseguraron que la soberanía del estrecho "no está en discusión" y "no admiten reinterpretaciones antojadizas".

"Las declaraciones de autoridades argentinas sobre la boca oriental del Estrecho de Magallanes son improcedentes y desconocen tratados internacionales plenamente vigentes, que establecen con claridad la soberanía chilena sobre este territorio", sostuvo Beltrán, según indica una nota de BioBíoChile.

estrecho chile argentina

“Chile siempre ha respetado el derecho internacional, y esperamos lo mismo de nuestros vecinos. No hay espacio para interpretaciones: el Estrecho de Magallanes es chileno y su soberanía no está en discusión“, indicó.

Sus palabras fueron refrendadas por Valenzuela, quien manifestó como un hecho "preocupante que se emitan este tipo de afirmaciones que no contribuyen al buen entendimiento entre países vecinos. Los límites entre Chile y Argentina están claramente definidos y no admiten reinterpretaciones antojadizas".