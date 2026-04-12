De Neuquén a Chile en una hora: así es la pequeña "villa" turística detenida en el tiempo

Viña Santa Rita fue elegida como la mejor del mundo por la revista Forbes. Pero no es solo una bodega: combina paisajes alucinantes con historia y es patrimonio cultural del vecino país.

Es 1880 y el empresario Domingo Fernández Concha encontró su lugar en los suelos del valle de Maipo. Decidió comprar las tierras a Paula Jaraquemada, heroína de la independencia chilena, y fundó Viña Santa Rita : una pequeña “villa” a solo 45 minutos de Santiago de Chile , donde el tiempo se detiene.

Es difícil explicar de qué se trata el lugar a quien no lo conoce. Pero es necesario empezar diciendo que no es solo una bodega donde se elaboran vinos de alta calidad. Se trata de un imponente complejo que ofrece un hotel boutique, un restaurante de alta gastronomía, una capilla de estilo neogótico, una cafetería y hasta un museo, todo inmerso en un parque de 40 hectáreas diseñado por el paisajista francés Guillermo Renner.

El sitio, en manos del grupo Claro desde 1988, fue reconocido por Forbes como el mejor viñedo del mundo . En Viña Santa Rita el pasado y el presente convergen y están en continua convivencia: así, sumergirse en la historia de hace más de 200 años es posible.

Viña Santa Rita

Viña Santa Rita: vino, relax y cultura

Caminar por los senderos de Viña Santa Rita es encontrarse con un pasado vivo: desde asentamientos originarios cuyos restos descansan bajo tierra, hasta los rieles de un antiguo “tren de sangre” tirado por caballos que conectaba la viña con Buin a finales del siglo XIX.

Sus estructuras e incluso sus muebles permanecen intactos, aunque todo debió atravesar su proceso de restauración. La pregunta se repite: “¿Esto se puede usar?”. Es que, a simple vista, en el Hotel Casa Real (previamente una casona construida en 1883) todo parecería formar parte de un museo, pero nada de eso.

Los antiguos sillones decoran las salas de estar y los enormes quemadores generan intriga en los huéspedes: todo es parte del mobiliario dispuesto para ser usado, mientras las paredes y techos conservan arañas y pinturas originales de la época.

Viña Santa Rita hotel

El hotel boutique -elegido como el sexto mejor de Sudamérica- cuenta con 16 habitaciones que combinan la modernidad con el diseño de época, con enormes ventanales que permiten la entrada de luz natural y una vista única al parque.

El lugar no solo es visitado por turistas sino, muchas veces, por empresarios o políticos que eligen el sitio para mantener reuniones en un espacio reservado y relajado. Pero también llegan curiosos interesados en su historia que optan por pasar una tarde en el museo con acceso gratuito, disfrutar en el café La Panadería frente a un vagón y un horno de barro de más de 200 años, pasear en carruaje o acceder a la degustación de vinos.

Viña Santa Rita parque

El refugio de los 120 y la herencia de doña Paula

Más allá de su valor patrimonial, este lugar es recordado por un acto de valentía que cambió el rumbo de Chile. Tras la derrota en Cancha Rayada, en 1818, doña Paula Jaraquemada cobijó a 120 soldados patriotas en estas mismas instalaciones, a quienes les brindó alimento y medicación. Entre ellos, se encontraba un niño de nueve años, Manuel Montt, quien décadas más tarde se convertiría en Presidente.

Más de 200 años después, y en honor a esos combatientes, el vino más emblemático de la casa lleva el nombre de “120 de Santa Rita”.

Justamente a modo de homenaje, la experiencia en Viña Santa Rita puede completarse en el Restaurante Doña Paula, un edificio colonial de 1760. Allí, una carta inspirada en los sabores tradicionales se marida con los vinos más emblemáticos de la viña.

Viña Santa Rita

Las entradas van desde surtido de mariscos hasta carpaccio de filete o tártaro de atún, mientras que los “fondos” (platos principales) ofrecen variedad de carnes: osobuco en salsa de vino merlot, costillar de cerdo a la chilena o “pesca del día”, entre otras opciones. Algunos de los acompañamientos son clásicos de nivel: pastelera de choclo, cremoso de mote o risotto al azafrán. Los postres también mantienen su tradición: flan casero, torta tres leches, ponderación con helado y “salsa manjar” (dulce de leche).

Los precios para el bolsillo neuquino son accesibles y la experiencia gastronómica, inigualable.

El misterio del Carmenere, el vino extinto que renació

Al adquirir las tierras, Domingo Fernández Concha introdujo finas cepas francesas en los suelos, incorporó maquinaria especializada y contrató enólogos de la misma nacionalidad. Esto permitió una producción de vinos con resultados muy superiores a los obtenidos tradicionalmente en Chile, cambiando la forma de elaborar vinos en el país.

Uno de los hitos más fascinantes de la vitivinicultura chilena ocurrió en estas tierras en 1994. Durante décadas, se creyó que el Carmenere se había extinguido en el mundo tras la plaga de la filoxera en Europa. En Chile, la cepa se confundía con un "Merlot tardío" debido a sus diferencias de brotación. Y fue el ampelógrafo francés Jean Michel Boursiquot quien descubrió que lo que Chile producía era, en realidad, Carmenere

Viña Santa Rita bodega

Gracias a las barreras naturales del país, como la Cordillera de los Andes y el Océano Pacífico, Chile se mantuvo libre de la plaga, convirtiéndose hoy en el mayor productor mundial de esta cepa.

En las profundidades de las bodegas, se resguarda una colección histórica de entre 10.000 y 12.000 botellas. Entre ellas, destacan las últimas 13 unidades de la cosecha 1989, ganadora del premio "vino leyenda" en la revista Wine Decanter, siendo el primer vino sudamericano en lograr un lugar en la prestigiosa Place de Bordeaux.

Estas botellas, cuyo valor podría rondar los 4.000 dólares, no están a la venta: son objetos de estudio y orgullo para los enólogos de Viña Santa Rita.

Viña Santa Rita parque

Líderes en sustentabilidad

Aunque orgullosa de su pasado, la viña mira al futuro con una convicción moderna. Actualmente, Santa Rita se define como una villa profundamente sustentable, reciclando el 99% de sus desechos en planta y utilizando energía solar.

Esta gestión le valió el premio mundial a la mejor experiencia responsable en la Cumbre Global OMET de Enoturismo Responsable en Punta del Este, Uruguay, en 2024.

Con una producción anual de aproximadamente 140 millones de botellas, la viña exporta principalmente a mercados como Brasil e Irlanda, llevando su compromiso ambiental a todo el mundo.

Viña Santa Rita capilla

Viña Santa Rita: ¿Cómo llegar desde Neuquén?

Hace poco tiempo atrás, Viña Santa Rita hubiera sido un rebuscado y complejo destino para llegar desde Neuquén. Por vía terrestre, son más de 1.100 kilómetros los que separan a la ciudad con Santiago de Chile que, por la distancia geográfica, no suele ser el más elegido del país trasandino.

Pero el pasado 29 de marzo, las dinámicas de viaje al extranjero cambiaron. LATAM Airlines Chile inició sus operaciones entre Neuquén y Santiago de Chile, con cuatro frecuencias semanales. La ruta es operada en aviones Airbus A320 con capacidad para 174 pasajeros.

latam neuquen santiago

Desde Neuquén y hacia Santiago de Chile se podrá volar los martes y los viernes a las 13 y también los jueves y domingos a las 20.20. En el sentido inverso, desde Santiago de Chile y hacia Neuquén, se podrá volar los martes y los viernes a las 10 de la mañana y también los jueves y domingos a las 16.45.

La reapertura de la ruta, tras más de seis años, marcará un antes y después en las posibilidades de viaje. Desde conexiones internacionales más sencillas -evitando pasar por Buenos Aires- hasta escapadas o visitas fugaces para aprovechar al máximo las bondades del vecino país: paisajes únicos, gastronomía de nivel y paseos de compras.