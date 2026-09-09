Jorge Rial destrozó a Marcelo Tinelli y contó la trampa que hacía para tener 100.000 espectadores en streaming

Jorge Rial apretó el acelerador y marcó un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo con un cruce con Marcelo Tinelli. Durante el programa Cónclave del streaming Carnaval, el periodista que estuvo en gran parte dedicado al espectáculos pero se volcó desde hace tiempo a la política, afirmó que el "el mundo Tinelli " es "todo sucio", entre otras revelaciones fuertes.

En su descargo hizo referencia a una entrevista que brindó hablando del conductor y que finalmente no se publicó: "De la parte de Tinelli , nada", afirmó Rial . A su vez, advirtió: "Miércoles voy a hablar, voy a repetir esa nota y voy a ampliar, viendo que tiene protección todavía".

En su planteo contó que cuenta con una protección de un ambiente en particular: "Protección mediática, política no creo. Hoy Tinelli está devaluado, ¿a qué político le puede interesar Tinelli ?", afirmó.

"Me preguntaron por Tinelli, dije: ‘¿Quieren que hable de Tinelli? Hablo’. Y cuando terminó les dije: ‘No la corten", reveló y agregó: "Es más, hablé con la conductora, hablé con gente del canal. Al final no salió".

La fuerte revelación sobre supuestas maniobras de Tinelli en el streaming

"Ese es Marcelo Hugo Tinelli, el mismo que trajimos acá y nos llenó de bots. Venía con los bots de un lado al otro, nos reventó", sostuvo y concluyó: "¿Tiene protección? Bueno, conmigo no tiene protección", sentenció en el programa sobre lo ocurrido.

Mariana Antoniale, "la niña Loly", reapareció tras 12 años de la escandalosa separación con Jorge Rial: ¿le tiró un palito?

Mariana Antoniale volvió a quedar en el centro de la escena después de que Moria Casán recordara un episodio relacionado con su separación de Jorge Rial. A 12 años de aquella ruptura que generó una fuerte exposición mediática, la modelo cordobesa fue consultada por las declaraciones de la One y decidió responder desde Estados Unidos, donde actualmente lleva una vida alejada de los medios argentinos.

La polémica se reavivó a partir de los dichos de Moria Casán en La Mañana con Moria. La conductora habló sobre el vínculo que mantuvieron Antoniale y Rial y aseguró que, después de la separación, la modelo habría tomado la decisión de abandonar el país ante las dificultades que atravesaba. Según el relato de la One, el propio Rial habría intentado impedir que Antoniale continuara desarrollándose laboralmente en determinados espacios. “Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo: ‘Me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”, relató Moria.

La contundente respuesta de Mariana Antoniale

La declaración se produjo luego de que Casán viera una nota de Jorge Rial, con quien actualmente protagoniza un fuerte enfrentamiento mediático. En ese contexto, recordó aquella conversación que, según aseguró, mantuvo con Antoniale en un aeropuerto y volvió a instalar en televisión uno de los capítulos más comentados de la relación entre la modelo y el periodista.

Ante la repercusión de los dichos de Moria, Nicolás Peralta se comunicó con Mariana Antoniale para conocer su postura. La modelo recibió la consulta desde Estados Unidos, país en el que decidió instalarse después de alejarse de la exposición pública que tuvo durante su relación con Rial. Su respuesta fue compartida en vivo por el panelista de SQP y rápidamente llamó la atención por el tono elegido. Lejos de profundizar en los detalles de su pasado o responder directamente a las acusaciones mencionadas por Moria, Antoniale optó por poner el foco en su presente.

Además, Peralta remarcó un detalle particular del mensaje: las palabras que la modelo decidió escribir en mayúsculas, algo que fue interpretado como una forma de poner especial énfasis en determinados conceptos: “Estoy muy bien, agradecida, valorando, disfrutando y protegiendo a cada instante la VIDA y la PAZ que Dios me brinda”, expresó Mariana Antoniale.

Las palabras resonaron en los medios

Las palabras de Loly no pasaron inadvertidas y volvieron a despertar interés sobre una historia que parecía haber quedado atrás. Especialmente porque la modelo eligió destacar “VIDA” y “PAZ” en medio de las nuevas declaraciones de Moria Casán y de la renovada tensión alrededor de su conflictiva separación de Jorge Rial. Así, Antoniale evitó entrar en una confrontación directa y dejó una definición sobre el momento que atraviesa, mientras las declaraciones de la One vuelven a poner bajo la lupa un vínculo que marcó una etapa de fuerte exposición para ambos.