Murió un conocido cantante y gran referente de la cumbia santafesina

El popular músico fue una de las figuras más reconocidas de la música tropical.

Este miércoles se conoció la muerte de un conocido y querido músico referente de la cumbia santafesina. Tenía 66 años y fue una de las figuras más reconocidas de la música tropical.

Se trata de Oscar Roberto Cabral, conocido artísticamente como Pastor de los Santos, quien construyó una trayectoria de más de 50 años sobre los escenarios.

El popular cantante murió luego de atravesar un delicado cuadro de salud. Integró grupos como Tropical Maracaibo, Grupo Trinidad y Los Tekilas.

Sus primeros pasos como cantante llegaron cuando tenía apenas 16 años, integrando por un tiempo la agrupación Tropical Maracaibo. A los 22 años decidió emprender un nuevo proyecto y formó Los del Palmar junto a Tomás Gómez, Jorge “Perno” Ramos y “Chon” Vivas.

Más tarde continuó su carrera con el Grupo Trinidad, donde compartió escenario con Vicente Sosa, Jorge Fleitas, José Luis Ayala y Daniel Maldonado.

El reconocimiento masivo llegó en 1986 cuando se incorporó a Los Tekilas, formación en la que compartió escenario con Julio Maidana, Carlos Caligaros, “Lito” Maldonado y “Coco” Chayle. Fue durante aquellos años cuando nació el nombre artístico Pastor de los Santos.

En los últimos años, el músico enfrentó una enfermedad oncológica terminal con metástasis que fue deteriorando progresivamente su estado de salud. A esa situación se sumaron dificultades económicas durante el tiempo que residió en Paraná.

Frente al complejo panorama que atravesaba, la organización Impacto Juvenil le brindó un emotivo homenaje en vida en la Plaza San Agustín durante junio de 2026, destacando su inmenso aporte cultural a la música tropical.

El legado músical que dejó Cabral, referente de la cumbia argentina

A lo largo de su extensa carrera, que abarcó más de cinco décadas, el músico logró registrar cerca de 73 discos, adaptándose a los cambios tecnológicos desde los vinilos hasta las plataformas digitales. Incluso en 2025, presentó su último material titulado Trampa y Fuego.

Su última entrega, compuesta por diez canciones, se convirtió en uno de los últimos registros de su extensa carrera. Parte de su discografía también fue incorporada a plataformas digitales, permitiendo que nuevas generaciones siguieran descubriendo su música.

La muerte de "Pastor de los Santos" deja así un importante vacío dentro de la cumbia santafesina, género al que dedicó prácticamente toda su vida y en el que construyó un legado de más de 70 discos y cinco décadas sobre los escenarios.

Murió un histórico integrante de la banda de cumbia santafesina Los Palmeras

El pasado viernes se conoció la muerte de Ricardo “Oveja” Stec, histórico tumbadorista de Los Palmeras. El músico formó parte de la reconocida agrupación de cumbia santafesina entre 1988 y 1992, durante una etapa de intensa actividad musical y discográfica. La banda confirmó la noticia a través de sus redes sociales y lo despidió con un emotivo mensaje.

Stec se desempeñó como tumbadorista y fue parte de la sección de percusión de Los Palmeras durante cuatro años. En ese período compartió escenarios y formación con figuras históricas del grupo como Rubén “Cacho” Deicas, Marcos Camino y José María Roa.

Durante su permanencia en la agrupación participó en la grabación de varios trabajos discográficos. Entre ellos se encuentran “Loquito por ti” (1988), “Sus amigos” (1989), “Rumor de cumbia” (1990), “Chiquita pero buena” (1990) y “Boquita azucarada” (1991).