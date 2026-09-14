"Escuchar antes de actuar": qué le ocurrirá en el amor a cada signo del Zodíaco del 14 al 18 de septiembre, según Jimena La Torre

La astróloga reveló cómo serán los días para los signos por la presencia de la Luna en Libra.

"Escuchar antes de actuar": qué le ocurrirrá en el amor a cada signo del Zodíaco del 14 al 18 de septiembre, según Jimena La Torre

La astróloga Jimena La Torre anticipó en su horóscopo qué puede suceder con cada uno de los signos del zodíaco en el período contemplado entre el 14 y el 18 de septiembre del corriente año con un foco claro: “La Luna en Libra pone el foco en tus vínculos y te invita a escuchar antes de actuar. Buscar acuerdos sin perder tus deseos puede fortalecer la pareja y abrir una etapa de mayor armonía.”

“La Luna en Libra pone el foco en tus vínculos y te invita a escuchar antes de actuar. Buscar acuerdos sin perder tus deseos puede fortalecer la pareja y abrir una etapa de mayor armonía”, explicó la tarotista sobre este lunes. Según reveló, será momento en el que Aries debe escuchar; Tauro, deberá poner foco en cuidar la cercanía; Géminis y Leo tendrían condiciones mejoradas para el romance; Virgo revisa sus necesidades, Libra potencia el magnetismo propio, Escorpio deja atrás reproches, Sagitario compartirá planes, Capricornio equilibra tareas, Acuario experimenta nuevas experiencias y Piscis busca la intimidad.

La Luna en Escorpio intensificará las emociones, el deseo y la intimidad. Aries tendrá más profundidad en el amor; Tauro pone su eje en la pareja y deseos profundos; Por su parte, Géminis evidencia afecto con distintos hechos; Cáncer se abre, mientras que Leo baja las defensas. Entre ellos, Virgo y Libra priorizarán la intimidad y reciprocidad, Escorpio robustece el magnetismo, Sagitario verifica una historia pendiente, Capricornio haría una apertura a nuevos círculos, Acuario muestra vulnerabilidad y Piscis indaga en nuevas experiencias.

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El miércoles 16 de septiembre

La Luna en Sagitario favorecerá encuentros, amistades, planes compartidos y conversaciones sinceras. Aries busca libertad; Tauro, intimidad honesta; Géminis, acuerdos; Cáncer, romper con la rutina; Leo, tiempo de romance y diversión. Virgo flexibiliza expectativas, Libra comunicar con claridad, Escorpio diferenciar intensidad de seguridad, Sagitario impulsa su magnetismo, Capricornio cierra pendientes, Acuario recibe una conexión inesperada y Piscis equilibra sueños y realidad.

Jueves 17 de septiembre

La Luna menguante propone bajar el ritmo, cerrar conflictos y ordenar emociones. Jimena La Torre contó sobre esto: “La Luna menguante te ayuda a tomar distancia de emociones confusas y reconocer lo que deseas. Cerrar una historia pendiente abrirá espacio para vínculos más libres, sinceros y equilibrados.”

Aries inspecciona sus deseos; Tauro reconoce qué vínculos merecen energía; Géminis clasificar pensamientos; Cáncer sana el pasado y Leo baja exigencias. Virgo impide el control, Libra recupera equilibrio, Escorpio perdona, Sagitario revisa promesas, Capricornio comunica necesidades, Acuario toma distancia y Piscis deja atrás idealizaciones.

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Viernes 18 de septiembre

La Luna en Capricornio lleva el horóscopo hacia la estabilidad, el compromiso y los proyectos de pareja. Jimena La Torre expresó: “La Luna en tu signo aumenta tu necesidad de seguridad, compromiso y estabilidad. Mostrar lo que sientes sin tanta reserva puede fortalecer un vínculo y acercarte a la persona que amas.” Aries debe expresar sus intenciones con los hechos; Tauro, debe pensar en el futuro; Géminis, definir límites; Cáncer, escuchar y plantear necesidades; Leo, cumplir promesas. Virgo consolida, Libra explorar bases firmes, Escorpio define la relación, Sagitario elige estabilidad, Acuario procesa el pasado y Piscis dialoga sobre planes compartidos.