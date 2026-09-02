La inesperada reacción de Lali Espósito tras la filtración de la fecha de boda

Pepe Ochoa confirmó en LAM el día en que la artista dará el sí junto al periodista Pedro Rosemblat. La reacción de la cantante no llegó en tardar.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat darán el sí en los próximos días y, según Pepe Ochoa, periodista de LAM (América) la pareja lo hará el próximo 30 de octubre. Sin embargo, ante las primeras versiones sobre la boda, la cantante usó sus redes sociales para lanzar una contundente frase sobre la fecha confirmada.

Más allá de la fecha, el panelista dio detalles de la cantidad de invitados y lo que será una ceremonia "muy íntima". "La ceremonia va a ser muy íntima, me hablaron de 150, 200 personas. Va a ser a todo trapo", señaló Ochoa.

Luego deslizó cuál sería el menú elegido por la pareja que, según contó, no será nada elaborado a nivel plato, sino algo rico y que les guste a todos los invitados. “Quieren que sean cosas simples y bien argentas. Va a haber obviamente para la entrada, la picada, un asado ”, aseguraron.

El menú principal tendría otra comida muy popular entre los argentinos: “La idea es que los platos principales sean algo así como milanesa con puré”, cerraron.

Horas más tarde y en la madrugada, Lali se hizo eco de esta información, y su respuesta fue un contundente tweet. “Fake”, fue la palabra que utilizó la cantante, acompañada de un emoji de “pulgar para arriba” y otro de “un besito”, posiblemente dirigidos al panelista de LAM.