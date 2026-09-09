El reconocido periodista de espectáculos lanzó un mensaje en sus redes sociales por la muerte del histórico conductor de 82 años. Qué escribió.

La despedida de Rodrigo Lussich a Chiche Gelblung, quien renunció a trabajar con él tras una pelea: "Lo quise, lo padecí, lo sufrí"

La muerte de Chiche Gelblung , de 82 años, sacudió al mundo del espectáculos por la pérdida de una figura que durante muchos años brilló y marcó una era tanto en la televisión como la radio . Ante esta noticia conocida este miércoles por la mañana, el mundo de la farándula se hizo eco generando fuertes repercusiones.

En medio del cariño por su figura , algunas figuras que caminaron junto a él en el ámbito laboral destacaron la forma dominante y el carácter fuerte que solía tener, lo que generaba ruido en algunas personas.

A horas de haberse conocido la muerte, el periodista Rodrigo Lussich lanzó un escrito en las redes sociales donde lo despidió con un texto en el que también destacó los enfrentamientos que supieron tener.

El mensaje de Lussich por la muerte de Chiche Glblung

"Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo", comenzó escribiendo en su cuenta personal de X (ex Twitter).

Chiche murió con las botas puestas, laburando hasta el final. Nos unió la risa, la bronca, lo quise, lo padecí, lo sufrí y sobre todo, aprendí. Fui su cronista, columnista y juntos fundamos Rating Cero. Verlo en acción era una montaña rusa, sudaba periodismo. No caeré en las… — Rodrigo Lussich (@rodrilussich) September 9, 2026

Por otra parte, escribió: "No caeré en las obviedades de decir que hacía una nota de la nada y hacía que resultase interesante. Eso para él era su abecedario. Un número uno. Un beso a Cristina, a sus hijos y nietos".

Murió Chiche Gelblung a los 82 años: el sentido homenaje de Crónica TV y las despedidas al periodista

Samuel “Chiche” Gelblung, una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino, falleció este miércoles a los 82 años. El conductor y productor había permanecido internado en el Sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios.

El periodismo argentino atraviesa una gran pérdida. A lo largo de varias décadas, Gelblung construyó una extensa trayectoria como periodista, conductor, productor y director de medios gráficos y digitales. Su recorrido profesional estuvo marcado por una fuerte presencia en radio, televisión y prensa escrita.

Las despedidas a Chiche Gelblung

Con un estilo particular, caracterizado por la curiosidad, la búsqueda permanente de información y una personalidad que no pasaba inadvertida, Gelblung se convirtió en una figura reconocible para distintas generaciones de espectadores y lectores.

La noticia generó rápidamente repercusiones entre colegas y figuras del espectáculo que compartieron espacios de trabajo con él. Analía Graffigna, locutora de Radio Del Plata, expresó su pesar y aseguró estar "conmovida" por la muerte del periodista.

En relación con el vínculo que mantuvo con Gelblung, Graffigna destacó que se llevó "muy bien" con él, incluso pese a las diferencias ideológicas que existían entre ambos.

También recordó la posibilidad que siempre tuvo de expresarse durante los programas que compartieron: "Era una de esas personas que vivía para el trabajo y la vara de la autoexigencia la quería traspasar a sus compañeros", contó la locutora al recordar al periodista.

La despedida de Crónica TV

En el canal Crónica TV, donde trabajaba hasta la actualidad, se lanzó una despedida emotiva y característica. A las 7.30 hs se cortó repentinamente una noticia y el conductor detrás de cámaras pidió "Silencio", seguido de la aparición de una placa negra que decía "Murió Chiche".

"Murió Chiche Gelblung. Nuestro compañero, maestro, leyenda del periodismo argentino. Una figura tan emblemática, tan querible. La peleó tanto, luchó tanto, que esta vez no pudo. Estaba internado peleándola, se había deteriorado su estado de salud... Lamentablemente, partió nuestro querido Chiche", agregó luego el conductor, Gustavo Chapur.

El emotivo mensaje de Flor de la V

Flor de la V fue una de las primeras figuras que utilizó las redes sociales para despedir públicamente a Gelblung.

La conductora puso el foco en una de las características que definieron su extensa carrera: su permanente interés por preguntar y conocer: "Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar. Hoy despedimos a un hombre que atravesó generaciones, formatos y épocas sin perder nunca las ganas de contar", lo elogió.

Con la muerte de Chiche Gelblung, también desaparece una manera particular de entender el oficio periodístico. Durante décadas formó parte de distintos medios y atravesó diferentes etapas de la televisión, la radio y la prensa. Hasta sus últimos años permaneció activo profesionalmente. En televisión estuvo al frente de Chiche 2020, su propio programa emitido por Crónica TV, y también participó de distintas ediciones de Polémica en el Bar, el ciclo de América y otros.

A los 82 años, Gelblung murió después de una vida prácticamente inseparable del periodismo y del trabajo frente a los medios. Su trayectoria dejó una huella reconocible y una forma de hacer televisión y radio que marcó distintas épocas.