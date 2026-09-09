Murió Chiche Gelblung a los 82 años: el sentido homenaje de Crónica TV y las despedidas al periodista

La trayectoria periodística de Chiche Gelblung dejó una huella reconocible y una forma de hacer periodismo que marcó distintas épocas.

Samuel “Chiche” Gelblung , una de las figuras más reconocidas del periodismo argentino, falleció este miércoles a los 82 años. El conductor y productor había permanecido internado en el Sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios.

El periodismo argentino atraviesa una gran pérdida. A lo largo de varias décadas, Gelblung construyó una extensa trayectoria como periodista, conductor, productor y director de medios gráficos y digitales. Su recorrido profesional estuvo marcado por una fuerte presencia en radio, televisión y prensa escrita.

Con un estilo particular , caracterizado por la curiosidad , la búsqueda permanente de información y una personalidad que no pasaba inadvertida, Gelblung se convirtió en una figura reconocible para distintas generaciones de espectadores y lectores.

La noticia generó rápidamente repercusiones entre colegas y figuras del espectáculo que compartieron espacios de trabajo con él. Analía Graffigna, locutora de Radio Del Plata, expresó su pesar y aseguró estar "conmovida" por la muerte del periodista.

Chiche Gelblung habló de su salud tras su internación.

En relación con el vínculo que mantuvo con Gelblung, Graffigna destacó que se llevó "muy bien" con él, incluso pese a las diferencias ideológicas que existían entre ambos.

También recordó la posibilidad que siempre tuvo de expresarse durante los programas que compartieron: "Era una de esas personas que vivía para el trabajo y la vara de la autoexigencia la quería traspasar a sus compañeros", contó la locutora al recordar al periodista.

La despedida de Crónica TV

En el canal Crónica TV, donde trabajaba hasta la actualidad, se lanzó una despedida emotiva y característica. A las 7.30 hs se cortó repentinamente una noticia y el conductor detrás de cámaras pidió "Silencio", seguido de la aparición de una placa negra que decía "Murió Chiche".

"Murió Chiche Gelblung. Nuestro compañero, maestro, leyenda del periodismo argentino. Una figura tan emblemática, tan querible. La peleó tanto, luchó tanto, que esta vez no pudo. Estaba internado peleándola, se había deteriorado su estado de salud... Lamentablemente, partió nuestro querido Chiche", agregó luego el conductor, Gustavo Chapur.

El emotivo mensaje de Flor de la V

Flor de la V fue una de las primeras figuras que utilizó las redes sociales para despedir públicamente a Gelblung.

La conductora puso el foco en una de las características que definieron su extensa carrera: su permanente interés por preguntar y conocer: "Un periodista inquieto, curioso, apasionado, de esos que hicieron de preguntar un oficio y dejaron una marca imposible de borrar. Hoy despedimos a un hombre que atravesó generaciones, formatos y épocas sin perder nunca las ganas de contar", lo elogió.

Con la muerte de Chiche Gelblung, también desaparece una manera particular de entender el oficio periodístico. Durante décadas formó parte de distintos medios y atravesó diferentes etapas de la televisión, la radio y la prensa. Hasta sus últimos años permaneció activo profesionalmente. En televisión estuvo al frente de Chiche 2020, su propio programa emitido por Crónica TV, y también participó de distintas ediciones de Polémica en el Bar, el ciclo de América y otros.

A los 82 años, Gelblung murió después de una vida prácticamente inseparable del periodismo y del trabajo frente a los medios. Su trayectoria dejó una huella reconocible y una forma de hacer televisión y radio que marcó distintas épocas.