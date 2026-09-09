En fotos: así fue el velatorio de Chiche Gelblung en la sala de la AMIA

El histórico periodista falleció a los 82 años tras permanecer internado por problemas respiratorios. Los restos descansan en el Cementerio Judío de La Tablada.

Los restos del conductor descansan en el cementerio judío de La Tablada. (Fotos Infobae).

La farándula argentina continúa de luto tras conocerse este miércoles el fallecimiento del histórico periodista Samuel “Chiche” Gelblung . El conductor y productor había permanecido internado en el Sanatorio Mater Dei por problemas respiratorios.

A lo largo de varias décadas, Gelblung construyó una extensa trayectoria como periodista, conductor, productor y director de medios gráficos y digitales. Su recorrido profesional estuvo marcado por una fuerte presencia en radio, televisión y prensa escrita.

Luego de conocerse su deceso, figuras del espectáculo y medios de comunicación expresaron su pesar. En tanto, su velatorio comenzó a las 10:30 en la sala velatoria de AMIA , ubicada en el barrio porteño de Villa Crespo, donde familiares, amigos y colegas se acercaron para despedirlo.

Los famosos desfilaron por el lugar

A lo largo del miércoles, muchas figuras del medio se hicieron presentes en el lugar para darle el último adios. Estrellas como Graciela Alfano, Susana Roccasalvo, Mariano Iúdica, Gustavo Sofovich, Marta González, Pilar Smith, Nancy Pazos, María Belén Ludueña y demás, se acercaron para despedirlo.

El cortejo fúnebre salió de la cochería a las 15:15 hacia el cementerio judío de La Tablada, donde descansarán sus restos.