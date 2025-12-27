Quién es el famoso futbolista que estaría saliendo con la actriz Sydney Sweeney

Los rumores comenzaron en los medios italianos y tomaron fuerza en las últimas horas, mezclando al mundo del deporte con el del espectáculo.

El fútbol y Hollywood se entrelazaron en los últimos días a partir de un rumor nacido en Italia que rápidamente tomó dimensión global de una presunta relación sentimental entre el futbolista Christian Pulisic y la actriz Sydney Sweeney .

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas ni existen imágenes o apariciones conjuntas que respalden la versión.

Pulisic atraviesa un presente destacado en el Milan y continúa siendo una de las principales figuras de la selección de Estados Uni d os , que será anfitriona del Mundial 2026 junto a México y Canadá .

El origen del trascendido se ubicó en la cuenta italiana DNA Bomber, especializada en información y rumores del fútbol europeo, y luego fue amplificado por publicaciones de peso como La Gazzetta dello Sport.

pulisic

Sweeney, por su parte, viene de cerrar su compromiso con el productor Jonathan Davino y en los últimos meses fue relacionada con el empresario musical Scooter Braun, sin confirmaciones oficiales.

Reconocida mundialmente por sus papeles en Euphoria y The White Lotus, la actriz manifestó en distintas entrevistas que su prioridad está puesta en el desarrollo de su carrera profesional.

Mientras tanto, la propia prensa italiana que se hizo eco del tema remarcó que se trata exclusivamente de una especulación, sin pruebas concretas que la sostengan.

Florece el amor en el fútbol: un jugador de Boca se casa y otro será padre

Los futbolistas de Boca sorprendieron al viajar a Santa Fe para asistir al casamiento de Kevin Zenón con Sol Amsler. La celebración se dará este viernes por la noche a orillas del río Paraná y los jugadores del “Xeneize” hicieron el desplazamiento en un avión privado, el cual quedó expuesto a partir de una publicación en redes sociales de Camila Galante, esposa de Leandro Paredes.

Entre los presentes se destacaron Paredes, capitán de Boca y campeón del Mundo en Qatar 2022 con la Selección argentina, Miguel Merentiel, Exequiel “Changuito” Zeballos y el arquero Leandro Brey.

También viajaron las parejas de Merentiel y Zeballos, además de la hija del “Changuito”, todos rumbo a la boda del mediocampista del “Xeneize”. La presencia de Paredes no pasó desapercibida, especialmente por el fuerte vínculo personal que construyó con Zenón desde su llegada a Boca.

La ceremonia tendrá lugar en Santa Fe, ciudad clave en la historia personal del volante, donde conoció a su pareja durante su etapa en Unión. La fecha fue elegida de manera simbólica, ya que coincide con el aniversario de la propuesta de casamiento, realizada en la Navidad pasada durante unas vacaciones en México.

Con el plantel licenciado desde el 9 de diciembre tras la derrota ante Racing por el Torneo Clausura, Zenón celebrará su boda antes de reincorporarse el viernes 2 de enero, cuando Boca retome los entrenamientos.

Por otro lado, Carlos Palacios utilizó sus redes sociales para confirmar una noticia que emocionó a sus cerca de 800 mil seguidores que tiene en la cuenta de Instagram. Es que la Navidad fue una fecha de festejo doble para el mediocampista chileno ya que anunció la llegada de un hijo junto a su pareja Alexia Catalina.

"El mejor regalo del mundo, el más anhelado, el más esperado. Te amamos y te esperamos con muchas ansias”, escribió el jugador junto a una foto que apareció en las historias de Instagram propio. Mientras tanto a nivel deportivo el jugador debe encontrar su mejor momento en la institución ya que no ha encontrado una regularidad que deje satisfecho al hincha xeneize.