Allanan la casa de un conocido futbolista por tenencia de material de abuso sexual infantil

El procedimiento se realizó este jueves por la mañana en el marco de una investigación internacional.

Un hecho grave envuelve a un futbolista de primera división. La vivienda del delantero de Unión de Sata Fe, Cristian Tarragona, fue allanada este jueves por la mañana en el marco de una investigación internacional por el delito de tenencia de “material de abuso sexual infantil” . La causa, denominada “Escudo Infantil”, es coordinada por la División Trata de Personas de la Policía de Investigaciones.

El procedimiento se realizó de manera simultánea en distintos puntos del país y contó con la intervención del Ministerio Público de la Acusación. Según confirmaron fuentes policiales a los medios de Santa Fe, durante el allanamiento en la manzana 7 de Alto Verde se incautaron dispositivos electrónicos y otros elementos considerados de interés para la causa.

Las autoridades señalaron que la investigación, dada su naturaleza internacional y la sensibilidad del caso, se mantiene bajo estricta reserva. El operativo forma parte de los esfuerzos de cooperación con organismos judiciales y policiales de otros países para combatir la explotación infantil.

Hasta el momento, no se han realizado detenciones y se espera que las evidencias recolectadas sean analizadas para determinar responsabilidades.

tarragona unión

Un jugador con amplio recorrido en primera

Cristian Tarragona tiene 34 años y un largo recorrido en el fútbol nacional. Comenzó jugando en las categorías de ascenso, donde en 2015 enfrentó a Cipolletti y Deportivo Roca jugando para Juventud Unida Universitaria de San Luis.

Luego de varios años como profesional, dio el salto a primera llegando a Patronato en 2019 y a partir de allí no bajó más de categoría. Vélez, Gimnasia de La Plata, San Lorenzo y Talleres de Córdoba gritaron sus goles, aunque solo dejó un buen recuerdo futbolístico en el Lobo.

Arribó a Unión a mediados de 2025 y marcó varios tantos, entre ellos a Boca en La Bombonera, el día de la vuelta oficial de Leandro Paredes al xeneize.

Actualmente, el Tatengue está realizando una buena campaña con Tarragona como titular y se prepara con vistas a los playoffs de la Copa de la Liga en su versión Clausura.

Nota en desarrollo.-