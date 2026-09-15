Habló el Pocho Lavezzi tras el video que generó preocupación por su salud y contó los problemas que enfrenta

El exfutbolista brindó una entrevista y contó cuál es la realidad que vive desde que se retiró del fútbol.

La palabra del Pocho Lavezzi tras el video que generó preocupación por su salud: "Me estoy recuperando".

Días atrás se conoció un video que muestra a Ezequiel "Pocho" Lavezzi durante una visita al club Napoli , que generó gran preocupación y distintas especulaciones , ya que podía observarse los temblores de su cuerpo mientras daba una entrevista. En las últimas horas, el exfutbolista habló de su estado de salud.

Lavezzi, quien fue homenajeado por el club italiano debido a su notable desempeño y los buenos recuerdos dejados entre los hinchas, generó una ola de preocupación en redes sociales por algunos movimientos y temblores que presenta.

Tras la viralización de la entrevista, el exfutbolista de 41 años habló acerca de su estado de salud, reveló que sufrió una gran depresión tras retirarse y actualmente se encuentra en tratamiento.

“Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando”, contó el Pocho durante una entrevista con el exfutbolista italiano Luca Toni para el programa Fenomeni, de Amazon Prime Italia.

El fútbol y la depresión

Frente a este grave cuadro de salud mental que atravesó, Lavezzi habló sobre el apoyo crucial de su familia y excompañeros que le dejó el fútbol, entre ellos Lionel Messi, para salir de aquel momento.

"La llegada de mi hijo me cambió la vida, me da mucha alegría y me hace sentir vivo, me dio la fuerza para seguir adelante", valoró haciendo mención a su segundo hijo que nació en 2024.

Este período tuvo un acercamiento especial de Messi, a quien definió como "una persona fantástica". "Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas", dijo sobre el capitán de la Selección Argentina.

Al igual que el rosarino, Lavezzi destacó el acompañamiento del Kun Agüero y el italiano Paolo Cannavaro. "El mundo del fútbol estuvo muy cerca de mí, muchísimos me acompañaron", sumó.

Por otro lado, también se refirió al vínculo que tuvo con Diego Armando Maradona. Lo recordó como "un hombre especial" y charlas durante las concentraciones de la Selección Argentina."De noche venía a la habitación a hablar con los jugadores, con él podíamos hablar de todo", destacó.

Lavezzi se retiró del fútbol profesional en 2019, después de su última etapa en el Hebei China Fortune de China. Durante la entrevista, dejó en claro que "a quien sufre le digo que con humildad y ganas se puede salir", indicó.

El Pocho Lavezzi y su lucha contra las adicciones

Tiempo atrás, en una entrevista con Miguel Granados en OLGA, Lavezzi explicó que una conversación con su hijo fue determinante para tomar la decisión de pedir ayuda.

"Dije 'No le puedo cagar la vida a mi hijo'. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias", había relatado el ex jugador.

"Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas que vos decís: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo'", recordó sobre la charla clave que lo llevó a su tratamiento.

"Me sentó y me dijo un montón de cosas que ahí mismo te das cuenta, decís: 'La con... de la lora, qué grande que está el guacho'", agregó.