Preocupantes imágenes de Pocho Lavezzi: la explicación de un médico por los extraños temblores

Lavezzi apareció en un homenaje y preocupó por los raros movimientos de su cuerpo. Los videos encendieron las alarmas y las especulaciones.

Los videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales generaron una ola de preocupación.

Gran preocupación por la salud de Ezequiel "Pocho" Lavezzi generaron las últimas imágenes que se conocieron del exfutbolista, donde se lo ve con extraños temblores en el cuerpo. Un video encendió las alarmas y varias especulaciones acerca de lo que podría estar atravesando.

Lavezzi apareció en los últimos días en un homenaje que le realizaron en Nápoles, Italia, y preocupó a sus seguidores por los extraños movimientos de su cuerpo.

Los videos que comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales generaron una ola de preocupación, ya que meses atrás el exfutbolista de 41 años fue internado y sometido a un tratamiento de salud que implicó una internación en una clínica especializada en salud mental, debido al problema que atraviesa por adicción a las drogas.

Algunos usuarios relacionaron esos movimientos con una posible medicación que estaría tomando, y hasta se habló de la posibilidad de un diagnóstico de Parkinson. Lo cierto es que todos consideraron innecesario exponerlo así en plena recuperación.

La explicación de un médico especialista por las preocupantes imágenes de Pocho Lavezzi

En varios videos que se replicaron en las redes sociales, se lo ve a Pocho Lavezzi con una agitación muy rápida de su miembro inferior derecho, rigidez en el rostro y cierta lentitud de movimiento en el brazo izquierdo.

Durante la entrevista que se viralizó se observaron los movimientos involuntarios de sus piernas y manos. Los fuertes temblores encendieron la alarma debido a su conocido cuadro de adicción, depresión y ataques de ansiedad.

Ante la repercusión de estas imágenes y ante las variadas especulaciones, el Dr. Guillermo Capuya analizó el cuadro atraviesa el exdeportista. “Causó cierto interés y preocupación este video por los movimientos que presenta durante la entrevista”, diijo.

En diálogo con Canal 13, el médico confirmó que realizó varias consultas a colegas especializados, y señaló que considerando el pasado público del exfutbolista, se atrevió a conjeturar una hipótesis. “Es posible que esto pueda deberse al efecto adverso de una medicación, como algún antipsicótico”.

Y agregó que no se trata de una enfermedad neurodegenerativa como el Parkinson. “Muchas veces estos medicamentos tienen como efecto temblores, rigidez y cierta rapidez de movimientos. Por eso también la neuróloga con la que hablé descartó el Parkinson, porque él se mueve de manera muy acelerada”, detalló.

El Pocho Lavezzi y su lucha contra las adicciones

Tiempo atrás, en una entrevista con Miguel Granados en OLGA, Lavezzi explicó que una conversación con su hijo fue determinante para tomar la decisión de pedir ayuda.

"Dije 'No le puedo cagar la vida a mi hijo'. Tuve que pasar por un montón de momentos, que hoy sigo con un tratamiento, pero pasé por cosas turbias", había relatado el ex jugador.

"Una de las cosas que me marcó fue que mi hijo me siente y me diga un montón de cosas y dije: ‘No, ¿qué estoy haciendo?’. Se daba cuenta de cosas que vos decís: ‘No le puedo cagar la vida a mi hijo'", recordó sobre la charla clave que lo llevó a su tratamiento.

"Me sentó y me dijo un montón de cosas que ahí mismo te das cuenta, decís: 'La con... de la lora, qué grande que está el guacho'", agregó.