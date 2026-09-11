¡Bomba! Yanina Latorre contó la fuerte crisis que atraviesan Eduardo Constantini y Elina Fernández

Yanina Latorre volvió a referirse públicamente a Elina Fernández y, luego del tenso episodio que protagonizaron durante una gala benéfica, dio detalles sobre la relación de la modelo con Eduardo Costantini . La conductora no solo cuestionó a la esposa del empresario, sino que también aseguró que recibió información de distintas personas vinculadas con el entorno familiar.

Después de contar el cruce que mantuvo con Elina, Latorre aseguró que comenzó a recibir numerosos mensajes. En ese contexto, lanzó una fuerte acusación sobre la personalidad de la esposa de Costantini. “Parece que esta chica divina, etérea, modelo, que quiere ser la reencarnación de Frida Kahlo en la Argentina, es mala y oscura ”, disparó.

Uno de los conflictos mencionados por la conductora está relacionado con Teresa Costantini y la disputa judicial por el apellido. Latorre dejó en claro que tomó partido por ella y sostuvo que la situación habría generado tensiones dentro de la familia del empresario: “Me parece una locura que pida sacarle el apellido, la nulidad del matrimonio, porque me dijeron que ella le canceló y le sacó todo lo de la vida de él ”, reveló.

Elina y Eduardo Costantini compartieron el secreto de su amor.

Las acusaciones de Yanina Latorre sobre el entorno de Eduardo Costantini

Durante sus declaraciones, Yanina también hizo referencia a los cambios que, según su versión, se habrían producido alrededor de Eduardo Costantini después de su relación con Elina Fernández: “No fue solamente a Teresa: los hijos, las empleadas, las mucamas, los cocineros. Todo el mundo que trabajaba para él cuando ella entró, los limpió a todos”, aseguró.

La conductora también puso el foco en el Malba, institución vinculada al empresario. “La persona que manejaba el Malba, una grosa en arte porque ella no sabe nada de arte en serio, la limpió. Ahora va por la vicepresidenta del Malba, Bettina Bulgheroni. (…) Ella está manejando el Malba como si fuera el vestidor de la casa y el Malba es uno de los museos más importantes de Latinoamérica. Ella de arte no entiende nada”, aseguró.

Además, Latorre relató una supuesta crisis de pareja que habría ocurrido durante el embarazo de Elina y que, según su versión, tuvo como protagonista al teléfono celular de Costantini: “Ella (…) está loca porque se fue apoderando de todo lo de él. El entorno de él, los amigos, la familia, los hijos, no pueden entender que un tipo tan brillante, tan inteligente y tan bueno en los negocios esté totalmente captado”, planteó.

La crisis entre Elina Fernández y Eduardo Costantini

Según el relato de Yanina, la situación habría llegado a un punto límite cuando Costantini notó que no recibía mensajes de sus amigos después de conocerse el embarazo: “Cuando ella quedó embarazada, fue una crisis fuerte que tuvieron. El tipo se dio cuenta de que nadie lo felicitaba, que no le llegaban mensajes, y dice: ‘Ay, qué raro que mis amigos, que nadie me felicita, no me llegan mensajes’. Fue a su celular y tenía borrado todos los contactos, todos bloqueados y borrados los mensajes. En ese momento, él la deja. Ella le rogó, se arrastró y volvieron”, contó la conductora.

A las declaraciones de Latorre se sumó el panelista Nico Peralta, quien habló de una supuesta “lista negra” de periodistas vinculada a Elina. Según relató, también habría existido un conflicto con la revista Caras: “Hay una lista negra de periodistas. El escándalo viene acá. Ella estaba negociando la tapa de Caras como se la dan a Juliana Awada, se enoja, pero le hizo la cruz a la revista Caras y les dijo que de ahora en adelante si no quitan del archivo todas las notas de Teresa Costantini y le cambian el apellido y le ponen Teresa Correa Ávila en vez de Costantini no les da más una entrevista a Caras”, cerró.