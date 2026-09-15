Mhoni Vidente con una revelación impactante: "La Tercera Guerra Mundial comenzará cuando..."

La famosa astróloga y clarividente anticipó cuándo y quién iniciaría el conflicto global. Qué tendrá que ver Donald Trump.

Mientras el planeta discute los avances de la Inteligencia Artificial (IA) y su posible implicancia en el fin de la humanidad, Mhoni Vidente sorprendió al pronosticar otro evento de consecuencias catastróficas: la Tercera Guerra Mundial. Y lejos de mostrarse enigmática, reveló cuándo sucedería y quién sería el sorpresivo responsable de iniciarla.

Nacida en Cuba y radicada en México, esta astróloga, tarotista y clarividente se hizo famosa especialmente entre los hispanohablantes por sus predicciones acertadas, entre ellas el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022 . Desde su aparición en la TV azteca en 2011, es consultada por millones de seguidores en internet para conocer el horóscopo y sus visiones del futuro.

La astróloga afirmó que el evento bélico de escala global comenzará a gestarse en breve, aunque se terminará de concretar en varios años.

Según predijo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendrá un enfrentamiento antes de que termine el año con el magnate Elon Musk. Esta pelea lo llevará a acercarse más a sus hijos Ivanka y Barron Trump.

Mhoni Vidente alertó sobre el inicio de un conflicto bélico.

En ese contexto, la vidente aseguró que el actual mandatario norteamericano comenzará a preparar y guiar a su hijo Barron para que siga sus pasos y se convierta en presidente de Estados Unidos en un futuro cercano.

Siempre según la astróloga, Barron -destacado por su alto coeficiente intelectual- llegará a la Casa Blanca dentro de 12 años. Y a sus 33 años será el iniciador de la Tercera Guerra Mundial, un evento que cambiará la historia del planeta. Teniendo en cuenta que el hijo menor de Trump tiene actualmente 20 años, el conflicto bélico global se desataría entonces entre 2039 y 2040.

Qué se sabe de Barron Trump, el hijo menor de Donald Trump

Barron William Trump nació el 20 de marzo de 2006 en Nueva York, producto de la relación de Donald Trump con la actual primera dama, Melania. Desde pequeño, fue protegido en gran medida de los medios, en especial durante la primera presidencia de su padre (2017-2021), gracias a los esfuerzos de su madre.

Barron Trump, ¿responsable de la Tercera Guerra Mundial?

Sin embargo, con el tiempo, el joven comenzó a ganar relevancia mientras fue haciéndose mayor. Varios analistas y medios destacaron su papel en la campaña presidencial de 2024 y señalan que habría contribuido significativamente al éxito de su padre para volver a la Casa Blanca.

En cuanto a su formación académica, completó el secundario en la Oxbridge Academy en Palm Beach, Florida, donde se graduó en mayo de 2024, y actualmente estudia en la Stern School of Business de la Universidad de Nueva York.

Su intención es seguir los pasos de su padre en el mundo empresarial, lo que ya comenzó a hacer. Poco después de cumplir la mayoría de edad, cofundó una empresa inmobiliaria (Trump, Fulcher & Roxburgh Capital) enfocada en proyectos de lujo que incluyen campos de golf en Utah, Arizona e Idaho.

Qué dijo Mhoni Vidente sobre la Inteligencia Artificial

En los últimos días, un investigador de Anthropic, empresa creadora de Claude, renunció a su cargo al advertir que ni la compañía ni sus competidores estaban actuando de manera responsable en el desarrollo de la tecnología. En publicaciones en redes sociales, Jacob Coxon estimó una probabilidad del 10% de que la IA cause la extinción humana en la próxima década.

El avance de la IA, otra vez en el centro del debate.

A la hora de consultar a las cartas, Mhoni Vidente no fue tan drástica, pero sí alertó sobre el avance de la IA y le apuntó directamente a Elon Musk. “Es polémico, pero es un personaje que, de por sí, ya nadie lo puede superar. Él es el hombre más rico del mundo y puede ser hasta el hombre más poderoso porque va a empezar a controlar completamente la inteligencia artificial”, detalló.

"Ya lo dijo que en cinco años todos los robots y la inteligencia artificial van a hacer el trabajo del ser humano”, concluyó la vidente.