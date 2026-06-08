Rocío Robles contó cómo nació su romance con Adrián Suar.

La periodista estuvo como invitada en la mesa de Juana Viale y allí habló de su relación con el actor y productor.

La relación entre Rocío Robles y Adrián Suar se consolidó casi en secreto, alejado del ojo del público, por lo que lograron mantener la privacidad durante un largo tiempo. En una reciente entrevista en Almorzando con Juana , Robles recordó cómo fue aquel primer acercamiento virtual que dio inicio a una historia de amor que ya lleva casi dos años.

Según relató Rocío, el flechazo inicial ocurrió mientras ella trabajaba en televisión. "Yo estuve en Fútbol 3... Adrián es muy futbolero, me ve, me escribe. Empezamos hablando por la pantalla, él viendo el programa. Me decía: ‘Estoy en casa mirándote’". A pesar del interés de Suar, la respuesta no fue inmediata. Robles confesó que el mensaje no lo leyó en el acto: "Creo que lo vi a los tres días". Sin embargo, ese fue el puntapié para que comenzaran a charlar con frecuencia.

La primera cita formal no fue una cena romántica tradicional, sino una invitación al teatro. Rocío destacó el gesto de "caballero" que tuvo el productor al darle libertad para ir acompañada: "Él me dijo: 'Venite con tu pareja, con quien quieras'. Con lo cual yo nunca me imaginé (que fuera una cita)... le dije 'Dale, voy con alguien' y me llevó mi mejor amigo".

Embed - "Me escribió por Instagram": cómo Adrián Suar encaró a Rocío Robles, su actual pareja

Tras esa función, el vínculo empezó a fortalecerse de manera natural. "Después fuimos a comer y empezamos a charlar, nos juntamos a ver partidos y bueno, fluyó increíble", detalló la modelo. Uno de los datos que más sorprendió es que la pareja logró estar un año entero sin que el romance trascendiera a los medios. Rocío aclaró que no se trató de un plan de ocultamiento sistemático, sino de una necesidad de cuidar el vínculo incipiente.

Los inicios con un perfil bajo

"Se enteraron al año... No fue secreto, fue no ocultando, sino (resguardando) un poco nuestra intimidad de la vida pública", explicó Rocío Robles. El motivo principal era fortalecer la relación antes de enfrentar la exposición mediática: "Queríamos primero conocernos nosotros, porque después la gente opina. Es diferente cuando ya estás consolidado y seguro de quién tenés enfrente, el ruido de afuera no te afecta".

Actualmente, la pareja atraviesa un gran momento y ya llevan casi dos años juntos. Al ser consultada sobre sus sentimientos, Robles fue contundente: "Estoy enamorada, por supuesto. Si no, no me quedo ni un minuto, con lo corta que es la vida". Además, describió a Adrián Suar como un hombre "sumamente gracioso" y "muy divertido", cualidades que mantienen viva la química entre ambos.

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Rocío, de 33 años de edad, apareció en la escena del espectáculo en 2014 cuando se sumó al staff de bailarinas de ShowMatch donde estuvo hasta 2017. Sin embargo, a sus 14 años y en su Santa Fe natal supo desempeñarse como modelo y participó luego del programa “La argentina más linda” en Canal 13 donde fue finalista.

Tras su paso por ShowMatch, eligió instalarse en México donde vivió y trabajó cuatro años como modelo, actriz y conductora con nuevos desafíos personales. Tiempo después, en 2023, regresó a la Argentina para convertirse en periodista deportiva. Fanática de Rosario Central es panelista en F3 por la pantalla de ESPN.