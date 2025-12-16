Quién es Rocío Robles, la joven que enamoró a Adrián Suar

La periodista fue parte de ShowMatch en 2014 y tiene 24 años menos que el productor de teatro y televisión.

Adrián Suar confirmó su relación con Rocío Robles después de varios meses de completo hermetismo. Pese a que el rumor se había instalado en el mundo del espectáculo desde hace un tiempo, ni el productor ni la periodista lo confirmaron, hasta este lunes.

El romance se confirmó en medio del llanto de Araceli González en la mesa de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece cuando se refirió a Suar. La foto que compartió el productor desde Roma mostró finalmente a Rocío Robles.

Con una diferencia de edad de 24 años- ella tiene 33 y él 57-, Adrián decidió poner fin a las especulaciones y en un soñado viaje por Milán, Venecia y Roma dejó ver que todo es amor.

Rocío apareció en la escena del espectáculo en 2014 cuando se sumó al staff de bailarinas de ShowMatch donde estuvo hasta 2017. Sin embargo, a sus 14 años y en su Santa Fe natal supo desempeñarse como modelo y participó luego del programa “La argentina más linda” en Canal 13 donde fue finalista.

Rocio Robles

Tras su paso por ShowMatch, eligió instalarse en México donde vivió y trabajó cuatro años como modelo, actriz y conductora con nuevos desafíos personales.

Tiempo después, en 2023, regresó a la Argentina para convertirse en periodista deportiva. Fanática de Rosario Central es panelista en F3 por la pantalla de ESPN.

Rocio Robles y Tiago Griffo

Su vida amorosa siempre fue bajo perfil, excepto el romance que mantuvo con Tiago Griffo, el hijo de Gladys “La bomba” Tucumana y a mediados de 2024 quedó en el ojo de la tormenta cuando fue señalada como la tercera en discordia entre Alexis Mac Allister y Ailén Cova.