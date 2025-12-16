En medio del llanto de Araceli González, Adrián Suar confirmó su romance desde Roma

Tras meses de especulación, el productor y la exbailarina se mostraron comiendo juntos y súper enamorados en el Coliseo Romano.

Después de meses de especulación, Adrián Suar compartió la primera foto con Rocío Robles, durante sus espectaculares vacaciones en Italia. El productor y la periodista eligieron el Coliseo Romano como escenario para oficializar su romance.

La confirmación de la relación llega luego del llanto de Araceli González en el programa de Mirtha Legrand en la pantalla de El Trece. El actor y productor eligió compartir en sus historias de Instagram la primera imagen junto a Rocío Robles.

Los dos aparecen de espaldas, abrazados y mirando el Coliseo Romano. Incluso la periodista replicó la historia en su propio perfil, validando el blanqueo sin necesidad de ninguna palabra.

Meses atrás, la mismísima Robles se encargó de hablar del vínculo con Suar en Los profesionales de siempre (El nueve). “Siempre que comienzo hablo todo, y yo tengo bien claro que no quiero ser mamá. Él lo saber igual que todo mi entorno. Nunca fue un deseo para mí”, dijo sobre la maternidad.

Cuando le consultaron por la convivencia con Suar, aclaró que “cuando las cosas avanzan uno tiene más ganas de compartir, pero por el momento yo estoy bárbara así, sin convivir” y dejó en claro que sí tiene el deseo de casarse: “El casamiento sí lo quiero”.

Mientras que Suar no aceptó ningún título. “Nos conocemos, sí, es divina, gran persona y periodista deportiva. No hay un título de graph. El día que esté de novio lo voy a decir”, se sinceró.