Las impresionantes imágenes del casting para Gran Hermano: Generación Dorada

En la jornada de hoy, más de cinco cuadras de fila avanzaron lentamente hacia las puertas de Telefe . El motivo era el regreso de Gran Hermano , el reality que, para muchos argentinos, es sinónimo de sueños e ilusión. A tan solo cinco meses desde la última final, el canal abrió la convocatoria para quienes se atreven a imaginar una vida dentro de la casa más famosa del país .

En esta oportunidad, se trata solo de un casting presencial, único e irrepetible, abierto absolutamente a toda la gente. De esta manera, cómo era de esperarse, llegaron personas de todos los rincones y provincias del país para el casting de donde saldrán los nuevos integrantes de GH.

En la mañana, los conductores Analía Franchin y Santiago Del Moro se acercaron a los primeros valientes de esa fila interminable. Franchin explicaba el mecanismo de selección: veinte personas entran por vez, en un salón inmenso, y tienen un minuto exacto para convencer a los productores de por qué merecen un lugar en la nueva edición. Un minuto apenas, que puede cambiarlo todo o dejarte afuera. Un minuto donde resumir toda una vida, o al menos, la mejor versión de uno mismo.

El ambiente tenía la atmósfera de “la jornada especial”. Se pudieron observar sillas plegables y mantas. Algunos llevaban ahí días. Entre ellos, el primero de la fila, un joven de Villa Caraza, esperaba desde hacía veinte días. “Soy el primero que llegó. Apenas vi la publicación me mandé con los ojos cerrados y dije ‘tiene que ser mi momento’. Quiero vivir la experiencia de ser uno de los jugadores y vine por el premio. Creo que mi personalidad es lo que me diferencia del resto”, confesó a C5N.

Poco después, apareció una chica. María del Valle Vega, de Santiago del Estero, llevaba desde el sábado aguardando. Dormía sobre el piso, rodeada de otros aspirantes que se convirtieron en aliados ocasionales. Relató su experiencia con alegría contenida: “Fue una experiencia muy linda. Dormir en el piso y conocer gente que puede estar ahí el día de mañana ya es un sueño. Me sentí muy cuidada y me crucé con personas excelentes”, en declaraciones a Sur Santiagueño.

Por qué la edición 2026 de Gran Hermano será la Generación Dorada

Mientras tanto, Santiago Del Moro tomaba la posta frente a las cámaras de Telefe y del programa de Georgina Barbarossa. “Están todos invitados. Febrero 2026. La casa vuelve a latir, totalmente renovada. No es famosos, no es vip, son 25 años, es la Generación Dorada”, anunció el conductor.

Santiago del Moro en Gran Hermano

Del Moro había dado detalles en diálogo con Intruso: “Nos pareció piola que toda la gente tenga una posibilidad. Entonces, va a ser el único casting presencial masivo abierto a todo el público”. Además, reveló que la edición 2026 será especial, honrando los 25 años del formato y combinando el “clásico” espíritu de Gran Hermano con novedades en la casa y el formato, emulando la transformación global del reality.

Del Moro fue tajante con respecto a la definición de "generación dorada": “Generación Dorada no tiene nada que ver con que sea de famosos, de influencers o gente no famosa, es para todos. La única diferencia este año es que… hasta este momento la gente que participaba era la que se anotaba y la que iba al casting. Ahora, Gran Hermano puede llamarte para que vayas al casting. Así está bueno”. Todo queda abierto, ninguna certeza, sólo la promesa de que la selección será más imprevisible que nunca.