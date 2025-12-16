Ángela Torres y Marcos Giles blanquearon su romance con un apasionado beso al aire

Luego de muchas especulaciones, finalmente se concretó la pareja entre los compañeros de Nadie Dice Nada, cumpliendo el deseo de los seguidores.

Tras tantas especulaciones y tanto shippeo, llegó el día más esperado para los seguidores del programa de streaming, Nadie dice Nada, en Luzu TV al ver el primer beso en cámara de Ángela Torres y Marcos Giles .

Desde hace varias semanas, en las redes sociales los seguidores del programa instalaron el shippeo entre ambos y se apodó al vínculo como Margelita y este martes se dio el momento más esperado para los fanáticos y todo sucedió en vivo. Ángela y Marcos blanquearon su romance tras protagonizar un apasionado beso al aire, en una escena que mezcló actuación, humor y complicidad, la cual se volvió viral en redes sociales.

La novela amorosa que tuvo varias chicanas al aire en el último tiempo encontró su capítulo decisivo con una puesta en escena que tuvo varios condimentos. En una especie de falsa boda, Marcos Giles selló su historia de amor con Ángela Torres con un apasionado chape a la vista de todos que desató los aplausos y gritos de los presentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2000971240455254213&partner=&hide_thread=false "Margelita"



Por el apasionado beso entre Marcos Giles y Angela Torres. pic.twitter.com/iiq0kHtzSx — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) December 16, 2025

"Siempre fui yo, lo sabes", le dijo él mirándola a los ojos antes de besarla. Mientras tanto, Nico Occhiato y Momi Giardina arengaban con sus brazos en alto en el estudio al ver el beso. Esta novela llevaba ya varios capítulos e insinuaciones al aire que finalmente quedó al descubierto con un apasionado beso entre los dos, haciendo que Margelita sea real.

Los seguidores de Nadie dice Nada vivieron así el momento más esperado al ver a Ángela y Marcos por fin dándose un beso al aire tras los innumerables guiños y muestras de complicidad en el último tiempo que alimentaban cada vez más los rumores de romance. Incluso hace unas semanas el conductor Nico Occhiato planteó un picante juego donde les planteó al aire si “pasarían el Día de los Enamorados juntos si fuera la semana que viene”, a lo que ambos no dudaron en responder de manera afirmativa, demostrando la buena onda que los une.

La historia del shippeo entre Ángela Torres y Marcos Giles

Una foto en las tribunas del estadio de Vélez Sarsfield durante el show de Shakira volvió a encender las versiones de romance entre Ángela Torres y Marcos Giles. Fue Pochi de la cuenta de chimentos en Instagram, Gossipeame, quien publicó en sus redes sociales una imagen que rápidamente se viralizó y encendió aún más las especulaciones.

image

En la foto se los ve juntos en las tribunas del estadio José Amalfitani, compartiendo un mate y mostrando una complicidad que no pasó desapercibida. La cantante, que fue telonera del show de la cantante colombiana, apareció distendida junto al joven, quien se mostró cercano y cómodo a su lado.

Esa postal fue suficiente para que las versiones de algo más de buena onda laboral entre los compañeros de streaming se multiplicaran desde las redes al instante.

“#LaNoNoticia: Ángela Torres tomando mate con, entiendo, Marcos, en Vélez. Ella es telonera de Shakira”, describió Pochi en una historia de Instagram con la foto en cuestión. Esto alimentó el shippeo de los seguidores de Luzu TV que deseaban que se concrete la pareja.