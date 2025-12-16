Angelina Jolie mostró sus cicatrices en la tapa de la revista Time

La actriz mostró las cicatrices de una mastectomía que se hizo en 2013 para prevenir el cáncer de mama.

Angelina Jolie compartió públicamente las cicatrices de la mastectomía preventiva que se hizo en 2013 con el fin de prevenir el cáncer de mama. “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo”, dijo durante una entrevista con el medio TIME France.

Durante el testimonio brindado, contó detalles sobre su experiencia: “ Es una historia muy personal para mí; conecté de inmediato con Maxine Walker, mi personaje ”, contó citando su rol en la película Couture de Alice Winocour. En dicha producción interpreta una cineasta estadounidense diagnosticada con cáncer de mama.

“Demasiado a menudo, las películas sobre lo que enfrentan las mujeres —sobre todo el cáncer— hablan del final y de la tristeza, rara vez de la vida. Alice hizo una película sobre la vida y por eso los temas delicados que aborda están tratados con tanta delicadeza”, destacó sobre la idea de la directora.

Angelina Jolie

Por otra parte, profundizó sobre cómo enfrentar los diagnósticos: “Las pruebas, las enfermedades y los dolores forman parte de nuestra existencia, pero lo importante es cómo los enfrentamos”.

“Una noche, cuando le preguntaron sobre su quimioterapia, muy emocionada, mi madre me dijo que hubiera preferido que le hablaran de otra cosa, sentía que la enfermedad se volvía toda su identidad”, contó sobre una experiencia personal. Luego profundizó sobre los estudios preventivos: “Cada mujer debería siempre poder determinar su propio recorrido de salud y disponer de la información necesaria para tomar sus decisiones”.

“Cuando en 2013 compartí mi experiencia, lo hice para animar a que se tomen decisiones informadas. Las decisiones en materia de salud deben ser personales, y las mujeres deben disponer de la información y del apoyo necesarios. El acceso a los controles y a la atención no debería depender de los recursos económicos ni del lugar de residencia”, dijo en la revista TIME France.

Angelina Jolie.jpg

En su relato, cerró: “Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo. Y siempre me emociono cuando veo a otras mujeres mostrar las suyas”.