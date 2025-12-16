El chequeo médico que preocupó a Paula Chaves: qué le pasó

La conductora de Olga sorprendió a sus compañeros al contar qué se enteró tras un estudio médico y le generó mucha preocupación.

La conductora de los premios Martín Fierro al Streaming que estuvo en boca de todos por su rol en la premiación charló en su programa Tapados de laburo y contó que una médica le descubrió que tenía “dos costillas menos”.

“¡No saben lo que descubrí! Me fui a hacer un estudio y la chica me dice: “¿Cuándo te sacaste las costillas?” Y yo le respondí: “¿qué?””, comenzó contando la influencer ante la sorpresa de todo el equipo.

Paula Chaves-Portada

Sobre su reacción ante la inquietante pregunta, Chaves contó que no sabía qué decirle. “No entendía para qué lado me llevaba. Entonces me dice: “tenés dos costillas menos que todo el mundo””, dijo.

Al estilo Thalía, la mujer de Pedro Alfonso se alarmó por la información que le brindaba la especialista y contó: “Yo me empecé a asustar. Mi cabeza decía: “le tengo que explicar que no me saqué dos costillas como Thalía para tener más cintura, porque va a pensar que soy una hueca”. Y, por otro lado, pensaba “‘¿será grave tener dos costillas menos”?.

Indignada por enterarse a sus 41 años sobre las dos costillas menos, Chaves aseguró que en ese momento se asustó, pero que la especialista le dio tranquilidad. “Me dijo que me quedara tranquila, que no es grave. Pero, ¿cómo me vengo a enterar a los 41 años de que tengo dos costillas menos que el resto de los mortales?”.