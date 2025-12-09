La foto del árbol de navidad de Paula Chaves con la que la fulminaron en las redes

La modelo compartió con sus seguidores el resultado final de su árbol armado pero las respuestas no fueron lo que esperaba.

Cómo se acostumbra cada 8 de diciembre, varios famosos dedicaron el feriado al armado del árbol de Navidad. Si bien muchas celebrities no aguantaron la ansiedad y lo prepararon días antes, Paula Chaves optó por respetar la fecha y mostró a sus tres hijos en acción . Sin embargo, el resultado fue duramente cuestionado en las redes sociales.

La modelo recibió críticas feroces por su pino atípico: optó por uno de color blanco con pocas ramas, luces de arroz y apenas 13 adornos. Abajo se vieron algunas cartitas de los pequeños, que conservan la ilusión de vivir una Nochebuena mágica. “Querido Papá Noel”, se leyó en una.

En X, los usuarios fueron lapidarios con Paula. “Armate con arbolito como la gente”, “Ponele voluntad”, “Los adornos parecen los perfumes para el auto”, “¡Qué horrible! Dios mío", “Se supone que el árbol es para darle alegría y entusiasmo a los niños. ¿Quién se va a emocionar con este?“, le comentaron.

Por otro lado, en diciembre de 2021, Paula Chaves comunicó con bombos y platillos que había finalizado el curso de doula. En varias ocasiones reconoció estar fanatizada con los partos y no dudó en darle rienda suelta a su deseo, y hasta posó con el diploma en mano. “Quiero acompañar de cerca otros embarazos”, aseguró.

Tres años después de su logro, la modelo fue consultada sobre el tema y explicó por qué no puede ejercer. “Me cuesta poder coordinar y comprometerme. Siempre trato de acompañar a alguna mujer que me llega así por arte de la vida, que es amiga de alguna amiga o alguna seguidora de Instagram. Me piden acompañamiento y desde el amor trato de acompañar aunque no me puedo comprometer con fechas porque tengo a mis hijos y mi trabajo también", sostuvo ante la revista Pronto. En otro fragmento, contó que acompañó a varias mujeres durante 2024. “Me escribieron por las redes y hemos hablado y hecho videollamadas. Han logrado sus partos, obviamente por ellas y no por mí, pero yo feliz y agradecida de poder hacerlo”, concluyó.

Paula Chaves se indignó con su psicóloga porque le cobra tras la sesión: qué le propuso

Paula Chaves no dudó un segundo en cuestionar un método que utilizan los psicólogos cuando finalizan las sesiones donde cada persona expone antes su presencia el tema a tratar. En medio de su participación en el programa Tapados de Laburo, de Olga, la histórica modelo contó qué aspecto de las sesiones no le gusta.

“Me molesta que la psicóloga me cobre”, dijo en vivo durante el programa ante la presencia de los influencer Nacho Elizalde, Mortedor y Luli González que dieron su postura al respecto y barajaron distintas opiniones o posibles soluciones al problema que la incomoda.

“Hay algo que me pasa en el momento en el que le tengo que pagar, que me hace mal. Es como… estamos hablando de amor, no me cobres o te pago el mes que viene”, explicó entre risas y agregó: “Toda rota, ‘tomá, secate… bueno, son 50′. Y yo tipo contando los billetes, pagándole, me hace sentir como que me usó”.

En sintonía con la conductora pero brindando una solución al tema, Nacho Elizalde propuso una fórmula para poder superar el problema que atraviesa: “Para mí, dos días después te pago. Cuando ya bajó la espumilla”. Por otra parte González contó cómo se organiza con su psicóloga para no tener problemas de esas características: “Ella es una capa con eso. Me acumula sesiones y de repente en una le digo: ‘Che, te debo tres, ¿no?’, y me responde: ‘Sí, Lu, tranqui’. Así me siento menos culpable”.

Reforzando su hipótesis y profundizando en su drama, Chaves esbozó: "Tal vez sería mejor que los psicólogos cobren por adelantado. Cuatro sesiones juntas y listo. Así uno ya tiene el compromiso de ir una vez por semana y no hay ese momento incómodo al final”.