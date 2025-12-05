Rocío Marengo reveló detalles del nacimiento de su hijo Isidro

A dos días del nacimiento de Isidro, la flamante madre, Rocío Marengo , rompió el silencio y contó con profunda emoción cómo fue la llegada al mundo de su tan deseado hijo, fruto de su relación con el empresario Eduardo Fort .

El bebé se encuentra en el área de neonatología del Sanatorio Otamendi porque nació prematuro, cuándo modelo transitaba las 33 semanas de embarazo. Rocío habló con María Fernanda Callejón, describió la cesárea de urgencia que le realizaron y dio detalles de la salud del bebito. “Isidro Fort Marengo nació en el Otamendi, a las 10 de la mañana y pesó 2,480 kilos”, adelantó la panelista de La Mañana con Moria. Luego puso al aire un audio con la palabra de Marengo.

“Tenía la cesárea programada. Empecé el día normal, me hicieron los estudios y me dijeron: ‘Hay que sacarlo’”, empezó explicando. “Lo llamamos a Edu, parecía que no llegaba. Entonces vino mi hermana, después llegó Edu. En el momento me asusté, dije: ‘¿Por qué no podemos esperar?’”, relató Rocío sobre la cesárea de urgencia.

Embed - "ME ASUSTÉ": ROCÍO MARENGO CONTÓ CÓMO FUE EL NACIMIENTO DE ISIDRO, DECISIÓN REPENTINA DE LOS MÉDICOS

Emocionada, Marengo agregó: “Todo fue maravilloso, mejor que programado. Salió de la panza, empezó a llorar y a moverse. Después lo pusieron en mi pecho y se calmó al toque. ¡No lo puedo creer!”. Sobre la permanencia de Isidro en neonatología, aclaró: “Va a estar unos días en neo, pero está bien. Tiene un aparatito que lo ayuda a respirar”.

Nació Isidro, el hijo de Rocío Marengo y Eduardo Fort

Hoy fue un día especial para la modelo Rocío Marengo y el empresario Eduardo Fort, quienes celebraron la llegada de su primer hijo en común en el momento más emotivo de sus doce años de relación. Isidro llegó al mundo esta tarde en el Sanatorio Otamendi, luego de unos días complicados que derivaron en la internación de la modelo en su semana 33 de embarazo.

César Carozza, el abogado de la familia Fort y amigo de la pareja, confirmó la feliz noticia a los medios. “Está perfecto, por suerte. Si bien nació prematuro, están con Rocío muy bien”, aseguró, sobre el parto mientras enfatizaba que tanto la flamante mamá como el bebé se encuentran en un buen estado de salud.

image

La modelo se convirtió en madre por primera vez, mientras que es el cuarto hijo del empresario, que es papá de Macarena y los mellizos Angie y Pietro. La noticia causó gran alegría en sus seres queridos y en sus seguidores, ya que se trata de una lucha de largo tiempo de Marengo, cuyo embarazo había experimentado algunas dificultades en los últimos días.

Marengo fue internada de urgencia el 29 de noviembre para que guarde reposo absoluto y evitar de esta manera cualquier complicación en la semana 33 de gestación. A lo largo de la internación, Marengo contó con el apoyo incondicional de Eduardo Fort, quien permaneció a su lado durante todas las noches en el sanatorio. El entorno de la pareja se hizo presente con muestras de afecto y visitas al sanatorio.