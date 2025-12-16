La ex Gran Hermano que fue madre con el hermano de su expareja

En julio pasado, los seguidores de todo lo relacionado con Gran Hermano recibieron una noticia inesperada y de parte de una de las participantes más recordadas de la edición 2022, Martina Stewart Usher , quién había anunciado que estaba esperando su primer bebé.

La noticia generó una verdadera revolución en la comunidad. Ahora, el esperado momento finalmente llegó. En las últimas horas, la excompetidora de la casa más famosa se convirtió en mamá junto a Uriel de Martini, hermano de su expareja.

Fue ella misma quien compartió la buena nueva a través de sus redes sociales. Aunque por ahora prefiere no dar declaraciones extensas, la imagen del reencuentro vale más que cualquier palabra y así lo entendió Martina: publicó una secuencia de postales llenas de emoción, dando la bienvenida a la recién nacida en el Sanatorio Otamendi, donde todo salió tal como lo soñaron.

image

En las primeras imágenes que subió Martina, pudieron verse desde el camino hacia el quirófano, las primeras horas posteriores al nacimiento y el instante en que su pareja Uriel sostiene entre brazos a la beba. Martina sintetizó el sentimiento de esta nueva etapa con una frase breve y contundente: “Amores de mi vida”.

En las primeras horas del martes, Martina volvió a interactuar con sus seguidores para compartir una de las postales que resume lo que significa el arranque de la maternidad: una foto de su pareja cambiando el pañal de la recién nacida. “Buen día”, escribió, dejando ver que el aprendizaje y el asombro seguirán marcando el pulso de esta experiencia única.

La historia del embarazo de Martina de Gran Hermano

La historia de este embarazo fue seguida por miles de seguidores. El anuncio tuvo lugar en pleno aire de LAM, cuando en medio de una típica emisión cargada de suspenso, Ángel de Brito fue sembrando expectativa entre el público y los panelistas. “La que va a ser mamá, está acá en nuestro estudio. Está en la tribuna y está el novio de la embarazada”, anticipó el conductor, generando un clima de curiosidad entre producción y audiencia. Finalmente, la mujer en cuestión se mostró y la bomba se develó. “Martina está embarazada”, anunció entre los aplausos del público.

image

Visiblemente emocionada, Martina tomó el micrófono para poner en palabras su alegría ante el anuncio colectivo. “Estoy muy contenta”, sostuvo en vivo, antes de precisar ante Ángel el momento exacto de su embarazo: “Ya estoy de 14 semanas”. En ese instante, el entonces futuro papá, Uriel de Martini, seguía la declaración desde la tribuna, entre el orgullo y la timidez. Martina contó que la relación comenzó después de terminar su paso por el reality: “Estamos hace casi tres años, después del programa”.

Uriel, hermano de su expareja, es conocido en las redes como un influencer apasionado por los viajes y supo conquistar a Martina fuera del ambiente de Gran Hermano, forjando un vínculo que se fue haciendo visible de a poco ante el ojo público. Hoy, con más de un millón de seguidores en Instagram, Uriel compartió cada segundo del embarazo de su pareja e incluso protagonizó publicaciones conjuntas en las que ambos celebraban la llegada del nuevo integrante.

Semanas atrás, los futuros papás compartieron la imagen de la ecografía junto a un mensaje emotivo: “¡El secreto mejor guardado! Te estamos esperando, ya somos un montón en casa, pero sin dudas vas a ser la/el integrante más importante. Te amamos con todo nuestro corazón, prepara los cachetes que en casa te espera una manada para llenarte de besos”, escribieron, acompañando las fotos tomadas tras su paso por LAM que sellaban el nuevo presente familiar.