Maxi López contundente al opinar sobre el escándalo de Icardi y Vicuña: "Que alguien piense en los chicos"

Maxi López conoce de primera mano lo que significa quedar atrapado en una disputa mediática y familiar. Por eso, frente a las recientes acusaciones y burlas que recibió Benjamín Vicuña por parte de Mauro Icardi y la China Suárez, el exfutbolista decidió referirse a la situación y puso el foco en quienes, según su mirada, más sufren las consecuencias: los hijos.

La situación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez volvió a quedar bajo la lupa durante las últimas semanas, especialmente después del paso del actor por PH Podemos hablar. A partir de allí, el chileno fue señalado como un padre ausente y recibió distintas críticas, entre ellas algunas provenientes del entorno de Mauro Icardi.

En ese contexto, Maxi López fue consultado por Intrusos y no dudó en reconocer que comprende lo que atraviesa el actor. El exmarido de Wanda Nara atravesó durante años un conflictivo divorcio en el que hubo acusaciones, escraches y demandas, además de fuertes disputas vinculadas con sus tres hijos.

Maxi López recordó su conflictivo divorcio de Wanda Nara

La experiencia que vivió durante su separación de Wanda Nara parece haberle permitido entender desde otro lugar la situación que actualmente atraviesa Vicuña. Aunque aseguró que prefiere mantenerse al margen de la guerra entre su exesposa y Mauro Icardi, volvió a remarcar una preocupación que sostuvo durante años: el impacto que tienen las peleas de los adultos sobre los menores: “A mí me parece tan raro todo, estaría bueno que alguien piense en los chicos, siempre repito lo mismo, que corten todo el mambo mediático”, le expresó Maxi López al cronista de Intrusos.

El exfutbolista también hizo referencia directa a Icardi y a las hijas que el delantero tuvo con Wanda Nara: “Mauro tiene que pensar en esas nenas, me mantengo al margen, pero hay que pensar en los chicos", agregó, en relación con Francesca e Isabella Icardi. De esta manera, López volvió a colocar a los menores en el centro de la discusión y manifestó su preocupación por las consecuencias que pueden tener las diferencias entre sus padres.

MAXI LÓPEZ VOLVIÓ A HABLAR DE ICARDI: "Estaría bueno que alguno piense en los chicos"@intrusos #Intrusos26Años pic.twitter.com/27iFzEvc2W — América TV (@AmericaTV) August 27, 2026

Qué dijo Maxi López sobre las chicanas de Mauro Icardi

Cuando fue consultado específicamente por las provocaciones de Mauro Icardi hacia Benjamín Vicuña, Maxi López reconoció que conoce muy bien ese tipo de situaciones porque él mismo las atravesó durante su separación de Wanda: "A mí me ha pasado y sé todo lo que está pasando en este momento, pero me mantengo al margen porque no me interesa”, aseguró el exjugador.

Con el paso del tiempo, López consiguió dejar atrás aquella etapa y actualmente mantiene una relación diferente con Wanda Nara, además de poder compartir tiempo con sus hijos. Al recordar aquellos años, reconoció que fueron momentos especialmente difíciles: “No fueron momentos felices y hoy puedo meter toda la energía en todo lo que necesitan mis hijos y me quedo con eso", expresó.

Así, Maxi López eligió no involucrarse directamente en la disputa entre Mauro Icardi y Wanda Nara ni en las chicanas dirigidas a Benjamín Vicuña. En cambio, aprovechó su experiencia personal para insistir en un mensaje que repite desde hace años: bajar la exposición mediática y priorizar el bienestar de los chicos.