Benjamín Vicuña no se calló nada al ser consultado sobre el vínculo con sus hijos Amancio y Magnolia

Benjamín Vicuña habló del vínculo con sus hijos Amancio y Magnolia, fruto de su relación la China Suarez, y reveló cómo sostiene la relación a la distancia.

Benjamín Vicuña se refirió con particular sinceridad a su experiencia como padre y a uno de los aspectos más difíciles que atraviesa actualmente: la distancia de sus hijos Magnolia y Amancio , fruto de su relación con Eugenia “la China” Suárez . Durante su participación en PH Podemos Hablar, el actor habló sobre cómo intenta sostener el vínculo cotidiano pese a los miles de kilómetros que los separan.

Consultado sobre el impacto que tiene no compartir el día a día con sus hijos, Vicuña reconoció que la presencia cotidiana ocupa un lugar central en la crianza. “Es un tema sensible a propósito de tener una amplitud sobre las cosas, una diversidad también. Existen miles de formas de paternar. Pero evidentemente el día a día es fundamental”, comenzó explicando.

El actor también recordó distintos momentos de su trayectoria profesional en los que los compromisos laborales implicaron viajar y permanecer lejos de sus hijos . Chile, Argentina, España, México y Colombia fueron algunos de los destinos vinculados a su carrera: “Me ha pasado en momentos de mi vida que he trabajado un montón, Chile, Argentina, me fui a España, México, Colombia. Pero bueno, obviamente que eso es el trabajo que no siempre justifica todo”, admitió Vicuña al reflexionar sobre las decisiones que tomó a lo largo de los años.

Benjamín Vicuña habló de Magnolia y Amancio

En otro momento de la charla, el actor dejó en claro que se refería especialmente a la situación actual y a la distancia que mantiene con Magnolia y Amancio, quienes viven en Turquía: “Yo creo que te referís a la situación de hoy, de estas circunstancias donde mis hijos, Magnolia y Amancio, por ahí pueden estar a 14.000 kilómetros”, explicó.

A pesar de reconocer que se trata de una circunstancia compleja, Vicuña puso el foco en la relación que logró construir con sus hijos y en las herramientas que utiliza para mantenerla: “Yo estoy muy seguro del vínculo que tengo con ellos. O sea, eso no me lo puede robar nadie. El amor. Trato de, en estas circunstancias que son adversas, porque claramente no es cómodo, ni es lindo, ni es bueno, ni es justo, pero intento mantener un contacto a diario”, confesó.

El tiempo de calidad, una prioridad para el actor

Vicuña también explicó que cuando Magnolia y Amancio se encuentran en Argentina busca compensar la distancia con momentos compartidos y conversaciones. Para el actor, la calidad del tiempo junto a sus hijos adquiere una importancia especial frente a las dificultades de la distancia: “Ahora cuando están conmigo trato de meterle mucho de tiempo de calidad, de amor, de conversaciones también”, detalló.

Finalmente, el actor remarcó que procura preservar determinados límites propios de la relación entre adultos y sus hijos: “Obviamente que reservando ciertas zonas de que son las cosas de adultos”. De esta manera, Benjamín Vicuña mostró una faceta íntima de su paternidad y reconoció que, aunque la distancia representa un desafío, busca sostener diariamente el vínculo afectivo con Magnolia y Amancio.